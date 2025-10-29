$42.080.01
Эксклюзив
07:00 • 21030 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
06:50 • 24549 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10
28 октября, 20:10 • 28240 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 86325 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 50332 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 49488 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 76228 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 38467 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 28668 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 22550 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США

Киев • УНН

 • 2312 просмотра

Танкер Furia, перевозивший российскую нефть марки Urals в Индию, развернулся в Балтийском море. Это произошло после ужесточения санкций США против российских нефтяных компаний "роснефть" и "лукойл", что может свидетельствовать о сбоях в нефтяной торговле между странами.

Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США

Танкер с российской нефтью, направлявшийся в Индию, развернулся и сейчас стоит в Балтийском море — это может свидетельствовать о возможных сбоях в нефтяной торговле между двумя странами после того, как США ужесточили санкции против москвы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что танкер Furia двигался на запад по проливу между Данией и Германией, когда во вторник развернулся и после короткого движения резко снизил скорость, согласно данным систем отслеживания судов. Aframax перевозит груз, проданный компанией Rosneft PJSC, сообщила аналитическая компания Kpler.

Разворот судна в проливе Фемарн-Бельт произошел через неделю после того, как США ввели санкции против государственной компании "Роснефть" и другого российского нефтяного гиганта — "Лукойла". Министерство финансов США заявило, что все операции с этими компаниями должны быть завершены до 21 ноября.

Включение крупнейших российских производителей в санкционный список грозит перекрыть относительно дешевый источник нефти для индийских нефтепереработчиков. Старшие руководители индийских компаний сообщили Bloomberg, что поставки российской нефти существенно сократятся из-за новых ограничений

- отмечает издание.

Согласно данным платформ Kpler и Vortexa, танкер Furia 20 октября загрузил около 730 тысяч баррелей нефти марки Urals в российском порту Приморск. Изначально судно указывало порт Сикка в индийском штате Гуджарат как пункт назначения — именно туда поставляют нефть частная компания Reliance Industries Ltd. и государственная Bharat Petroleum Corp. Ltd., с ориентировочной датой прибытия — середина ноября.

Это лишь одна из карт, которую он разыгрывает: Трамп будет усиливать санкции против России28.10.25, 21:38 • 3748 просмотров

Впоследствии маршрут был изменен — Порт-Саид (Египет) указан как пункт прибытия в середине следующего месяца. Суда, проходящие через Суэцкий канал — кратчайший путь между западными портами России и Индией, — часто указывают Порт-Саид как промежуточный пункт перед уточнением конечного места назначения после прохождения канала.

Reliance, которая имеет долгосрочный контракт на закупку нефти Urals у "Роснефти", заявила, что соблюдает санкции и уже начала закупать нефть с Ближнего Востока после введения новых ограничений США. Государственные индийские нефтепереработчики также стали осторожнее в закупках грузов у российских компаний, попавших под санкции.

Дополнение

Обычно индийские НПЗ покупают нефть на условиях доставки, то есть право собственности переходит только после прибытия груза в порт назначения. Reliance и BPCL пока не прокомментировали ситуацию.

Furia уже находится под санкциями ЕС и Великобритании. Менеджер по соблюдению норм безопасности — азербайджанская компания Harbor Harmony Shipmanagement (по данным морской базы Equasis) — не ответил на запрос о комментарии. Контактные данные владельца судна, Whispering Willow Corp., зарегистрированного на Сейшельских островах, отсутствуют.

Некоторые европейские страны, в частности Дания, ужесточили проверки танкеров, чтобы остановить транспортировку российской нефти через свои воды. Дания заявила в этом месяце, что сосредоточится на старых судах, которые часто используются Россией в так называемом "теневом флоте", занимающемся нелегальной торговлей. Танкер Furia, которому в этом году исполняется 23 года, превышает обычный эксплуатационный лимит для нефтеналивных судов — около 18 лет.

Санкции против "роснефти" и "лукойла": Нидерланды и Румыния заговорили о продаже российских заводов на своих территориях - Politico24.10.25, 13:30 • 3424 просмотра

Ольга Розгон

