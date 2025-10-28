$42.070.07
16:50 • 29696 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
14:36 • 24200 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50 • 29686 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42 • 54098 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30 • 34310 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24 • 25790 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 21496 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 16762 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 53123 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 31779 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полиция
28 октября, 10:32
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 2
28 октября, 12:22
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья
28 октября, 12:53
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллиона
28 октября, 13:18
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вирусной
17:10
Это лишь одна из карт, которую он разыгрывает: Трамп будет усиливать санкции против России

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Президент США Дональд Трамп усилит санкции против России, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров о прекращении войны в Украине. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что это лишь начало давления на РФ.

Это лишь одна из карт, которую он разыгрывает: Трамп будет усиливать санкции против России

Президент США Дональд Трамп будет усиливать санкции против РФ, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров по прекращению войны в Украине. Об этом в интервью Bloomberg заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, передает УНН.

Детали

Мы ввели эти санкции. Мы планируем обеспечить их выполнение. Возможно, именно это поможет президенту Путину сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, и по крайней мере заключить соглашение о прекращении огня, чтобы мы могли договориться об окончательном решении. У президента Трампа все карты в руках, это лишь одна из них, которую он разыгрывает

- сказал Уитакер.

Как пишет издание, цены на сырую нефть подскочили после объявления санкций. Впрочем, реакция рынка была сдержанной из-за недопонимания относительно того, насколько серьезно Белый дом будет применять новые меры против России. На эти события Уитакер ответил: "Это только начало".

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм.

США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как РФ справится с ними.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Выборы в США
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Bloomberg L.P.
НАТО
Дональд Трамп
Украина