Это лишь одна из карт, которую он разыгрывает: Трамп будет усиливать санкции против России

Президент США Дональд Трамп будет усиливать санкции против РФ, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров по прекращению войны в Украине. Об этом в интервью Bloomberg заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, передает УНН.

Детали

Мы ввели эти санкции. Мы планируем обеспечить их выполнение. Возможно, именно это поможет президенту Путину сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, и по крайней мере заключить соглашение о прекращении огня, чтобы мы могли договориться об окончательном решении. У президента Трампа все карты в руках, это лишь одна из них, которую он разыгрывает - сказал Уитакер.

Как пишет издание, цены на сырую нефть подскочили после объявления санкций. Впрочем, реакция рынка была сдержанной из-за недопонимания относительно того, насколько серьезно Белый дом будет применять новые меры против России. На эти события Уитакер ответил: "Это только начало".

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм.

США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как РФ справится с ними.