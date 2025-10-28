Це лише одна з карт, яку він розігрує: Трамп посилюватиме санкції проти росії

Президент США Дональд Трамп посилюватиме санкції проти рф, щоб змусити російського диктатора володимира путіна сісти за стіл переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, передає УНН.

Деталі

Ми запровадили ці санкції. Ми плануємо забезпечити їх виконання. Можливо, саме це допоможе президенту путіну сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні, і принаймні укласти угоду про припинення вогню, щоб ми могли домовитися про остаточне вирішення. У президента Трампа всі карти в руках, це лише одна з них, яку він розігрує - сказав Вітакер.

Як пише видання, ціни на сиру нафту підскочили після оголошення санкцій. Втім, реакція ринку була стриманою через непорозуміння щодо того, наскільки серйозно Білий дім застосовуватиме нові заходи проти росії. На ці події Вітакер відповів: "Це лише початок".

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм.

США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.