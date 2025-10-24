Санкции против "роснефти" и "лукойла": Нидерланды и Румыния заговорили о продаже российских заводов на своих территориях - Politico

Решение президента США Дональда Трампа о введении санкций против крупнейших нефтяных компаний россии - "роснефти" и "лукойла" - не парализует военную машину владимира путина, но поможет ЕС навсегда избавиться от российской нефти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По словам Кимберли Донован, эксперта по санкциям аналитического центра Atlantic Council, этот шаг важен, так как европейские страны и компании, продолжающие импортировать энергоносители, должны пересмотреть свою политику в отношении российских энергоносителей до 21 ноября, когда санкции вступят в силу.

Как отмечает издание, для "лукойла", в частности, санкции "нанесут значительный ущерб", сказал один из бывших руководителей компании. Он согласился говорить на условиях анонимности.

По его словам, компания, вероятно, будет вынуждена продать свои доли в зарубежных проектах от Египта до Ирака, что повлияет на 20% ее доходов.

В то же время "лукойл" все еще управляет сотнями автозаправочных станций по всему ЕС, в том числе около 200 в Бельгии; эксплуатирует гигантские нефтеперерабатывающие заводы в Румынии и Болгарии; и владеет 45-процентной долей в заводе по переработке топлива в Нидерландах. Также компания поставляет нефть в Венгрию и Словакию, которые все еще зависят от Москвы на 86-100% своего импорта.

Государственный секретарь Румынии по вопросам энергетики Кристиан Бушой заявил в комментарии POLITICO, что "лукойл" теперь будет "обязан" продать свой нефтеперерабатывающий завод Petrotel в южно-центральной части страны до конца следующего месяца.

Правительство Нидерландов также считает быструю продажу доли "лукойл" в нефтеперерабатывающем заводе Zeeland на юго-западе страны "наиболее вероятным сценарием", говорится в публикации.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть", "лукойл" и их дочерних фирм. США призвали москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

владимир путин заявил, что новые санкции США имеют серьезный характер, но не скажутся на экономике рф. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как рф справится с ними.

Также УНН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан работает над тем, как обойти санкции США против российских нефтяных компаний "лукойл" и "роснефть".