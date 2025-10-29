$42.080.01
Ексклюзив
07:00 • 24893 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
06:50 • 27868 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру Труханову
28 жовтня, 20:10 • 31162 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 91681 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 52597 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 50464 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 76969 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 38536 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28728 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 22568 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США

Київ • УНН

 • 5394 перегляди

Танкер Furia, що перевозив російську нафту марки Urals до Індії, розвернувся у Балтійському морі. Це сталося після посилення санкцій США проти російських нафтових компаній "роснефть" та "лукойл", що може свідчити про збої у нафтовій торгівлі між країнами.

Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США

Танкер із російською нафтою, що прямував до Індії, розвернувся та наразі стоїть у Балтійському морі — це може свідчити про можливі збої у нафтовій торгівлі між двома країнами після того, як США посилили санкції проти москви. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що танкер Furia рухався на захід протокою між Данією та Німеччиною, коли у вівторок розвернувся і після короткого руху різко зменшив швидкість, згідно з даними систем відстеження суден. Aframax перевозить вантаж, проданий компанією Rosneft PJSC, повідомила аналітична компанія Kpler.

Розворот судна у протоці Fehmarn Belt стався через тиждень після того, як США ввели санкції проти державної компанії "Роснефть" та іншого російського нафтового гіганта — "Лукойлу". Міністерство фінансів США заявило, що всі операції з цими компаніями мають бути завершені до 21 листопада.

Включення найбільших російських виробників до санкційного списку загрожує перекрити відносно дешеве джерело нафти для індійських нафтопереробників. Старші керівники індійських компаній повідомили Bloomberg, що постачання російської нафти суттєво скоротиться через нові обмеження

- зауважує видання.

Згідно з даними платформ Kpler і Vortexa, танкер Furia 20 жовтня завантажив близько 730 тисяч барелів нафти марки Urals у російському порту Приморськ. Спочатку судно вказувало порт Сікка в індійському штаті Гуджарат як пункт призначення — саме туди постачають нафту приватна компанія Reliance Industries Ltd. і державна Bharat Petroleum Corp. Ltd., з орієнтовною датою прибуття — середина листопада.

Згодом маршрут було змінено — Port Said (Єгипет) зазначено як пункт прибуття в середині наступного місяця. Судна, що проходять через Суецький канал — найкоротший шлях між західними портами Росії та Індією, — часто вказують Порт-Саїд як проміжний пункт перед уточненням кінцевого місця призначення після проходження каналу.

Reliance, яка має довгостроковий контракт на закупівлю нафти Urals у "Роснефти", заявила, що дотримується санкцій і вже почала закуповувати нафту з Близького Сходу після введення нових обмежень США. Державні індійські нафтопереробники також стали обережнішими у закупівлях вантажів у російських компаній, що потрапили під санкції.

Доповнення

Зазвичай індійські НПЗ купують нафту на умовах доставки, тобто право власності переходить лише після прибуття вантажу в порт призначення. Reliance і BPCL наразі не прокоментували ситуацію.

Furia уже перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії. Менеджер із дотримання норм безпеки — азербайджанська компанія Harbor Harmony Shipmanagement (за даними морської бази Equasis) — не відповів на запит про коментар. Контактні дані власника судна, Whispering Willow Corp., зареєстрованого на Сейшелах, відсутні.

Деякі європейські країни, зокрема Данія, посилили перевірки танкерів, щоб зупинити транспортування російської нафти через свої води. Данія заявила цього місяця, що зосередиться на старих суднах, які часто використовуються Росією в так званому "тіньовому флоті", що займається нелегальною торгівлею. Танкер Furia, якому цьогоріч виповнюється 23 роки, перевищує звичайний експлуатаційний ліміт для нафтоналивних суден — близько 18 років.

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Міністерство фінансів США
Сейшельські Острови
Балтійське море
Індія
Данія
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Єгипет