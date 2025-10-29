Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США

Танкер із російською нафтою, що прямував до Індії, розвернувся та наразі стоїть у Балтійському морі — це може свідчити про можливі збої у нафтовій торгівлі між двома країнами після того, як США посилили санкції проти москви. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що танкер Furia рухався на захід протокою між Данією та Німеччиною, коли у вівторок розвернувся і після короткого руху різко зменшив швидкість, згідно з даними систем відстеження суден. Aframax перевозить вантаж, проданий компанією Rosneft PJSC, повідомила аналітична компанія Kpler.

Розворот судна у протоці Fehmarn Belt стався через тиждень після того, як США ввели санкції проти державної компанії "Роснефть" та іншого російського нафтового гіганта — "Лукойлу". Міністерство фінансів США заявило, що всі операції з цими компаніями мають бути завершені до 21 листопада.

Включення найбільших російських виробників до санкційного списку загрожує перекрити відносно дешеве джерело нафти для індійських нафтопереробників. Старші керівники індійських компаній повідомили Bloomberg, що постачання російської нафти суттєво скоротиться через нові обмеження - зауважує видання.

Згідно з даними платформ Kpler і Vortexa, танкер Furia 20 жовтня завантажив близько 730 тисяч барелів нафти марки Urals у російському порту Приморськ. Спочатку судно вказувало порт Сікка в індійському штаті Гуджарат як пункт призначення — саме туди постачають нафту приватна компанія Reliance Industries Ltd. і державна Bharat Petroleum Corp. Ltd., з орієнтовною датою прибуття — середина листопада.

Згодом маршрут було змінено — Port Said (Єгипет) зазначено як пункт прибуття в середині наступного місяця. Судна, що проходять через Суецький канал — найкоротший шлях між західними портами Росії та Індією, — часто вказують Порт-Саїд як проміжний пункт перед уточненням кінцевого місця призначення після проходження каналу.

Reliance, яка має довгостроковий контракт на закупівлю нафти Urals у "Роснефти", заявила, що дотримується санкцій і вже почала закуповувати нафту з Близького Сходу після введення нових обмежень США. Державні індійські нафтопереробники також стали обережнішими у закупівлях вантажів у російських компаній, що потрапили під санкції.

Доповнення

Зазвичай індійські НПЗ купують нафту на умовах доставки, тобто право власності переходить лише після прибуття вантажу в порт призначення. Reliance і BPCL наразі не прокоментували ситуацію.

Furia уже перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії. Менеджер із дотримання норм безпеки — азербайджанська компанія Harbor Harmony Shipmanagement (за даними морської бази Equasis) — не відповів на запит про коментар. Контактні дані власника судна, Whispering Willow Corp., зареєстрованого на Сейшелах, відсутні.

Деякі європейські країни, зокрема Данія, посилили перевірки танкерів, щоб зупинити транспортування російської нафти через свої води. Данія заявила цього місяця, що зосередиться на старих суднах, які часто використовуються Росією в так званому "тіньовому флоті", що займається нелегальною торгівлею. Танкер Furia, якому цьогоріч виповнюється 23 роки, перевищує звичайний експлуатаційний ліміт для нафтоналивних суден — близько 18 років.

