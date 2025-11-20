$42.090.00
Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперника
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
Индийская компания Reliance прекращает переработку российской нефти на части гигантского НПЗ из-за санкций США

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Индийская компания Reliance Industries Ltd. прекратила переработку российской нефти на экспортной части Джамнагарского НПЗ из-за санкций США. Это позволит заводу поставлять топливо в Европу и избежать запрета на импорт нефтепродуктов из российской нефти.

Индийская компания Reliance прекращает переработку российской нефти на части гигантского НПЗ из-за санкций США

Индийская компания Reliance Industries Ltd. заявила о прекращении переработки российской нефти на части своего гигантского Джамнагарского НПЗ, поскольку санкции США вынуждают компанию избегать сотрудничества с Москвой, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Экспортная часть НПЗ, на которую приходится около половины его мощности 1,4 миллиона баррелей в сутки, приняла последнюю партию российской нефти в четверг, говорится в заявлении компании.

Этот шаг позволит заводу продолжить поставки топлива в Европу после вступления в силу новых санкций, запрещающих импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, в начале следующего года. Это также продемонстрирует согласие с усилиями США по устранению переработчиков от использования российской нефти.

Reliance в настоящее время не покупает российскую нефть и пока не определилась, возобновит ли закупки, сообщил источник, знакомый с ситуацией, пожелавший остаться анонимным, поскольку информация не является публичной. В то же время эти два завода в Джамнагаре делают его крупнейшим в мире НПЗ.

Однако компания заявила в своем заявлении, что часть нефти, закупленной до введения США санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний, будет разгружаться на другой части нефтеперерабатывающего завода в Джамнагаре, который поставляет внутренний рынок, добавила компания.

Трамп: США снизят импортные тарифы для Индии после сокращения закупок российской нефти11.11.25, 00:22 • 13842 просмотра

Напомним

Объявление США о санкциях против ПАО "Лукойл" и ПАО "Роснефть" в прошлом месяце вызвало шок у азиатских покупателей нефти, поскольку это означало, что значительная часть российских поставок будет перекачиваться компаниями, внесенными в черный список. Переработчики в Индии и Китае скупили дешевые российские баррели после войны в Украине, что смягчило последствия безудержной мировой инфляции в 2022 году.

В пятницу истекает срок сворачивания сделок с этими двумя компаниями, что оказывает давление на компании и страны, которые продолжали закупать баррели у Москвы после вторжения России в Украину. Хотя индийские нефтеперерабатывающие заводы в последние недели бронировали суда для альтернативных грузов, влияние санкций на цены на нефть было относительно сдержанным, что свидетельствует об отсутствии паники на рынке.

На этой неделе компания Intercontinental Exchange Inc. заявила, что не позволит использовать дизельное топливо с нефтеперерабатывающих заводов, обслуживающих порты, которые получают российскую нефть, в процессе расчетов по январским фьючерсным контрактам на газойль на бирже ICE.

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Индия
Европа
Китай
Соединённые Штаты
Украина