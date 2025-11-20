$42.090.00
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
16:14
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
15:56
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
13:38
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
20 листопада, 12:48
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
20 листопада, 12:24
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
20 листопада, 12:24
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
20 листопада, 08:56
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Індійська компанія Reliance припиняє переробку російської нафти на частині гігантського НПЗ через санкції США

Київ • УНН

 • 668 перегляди

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. припинила переробку російської нафти на експортній частині Джамнагарського НПЗ через санкції США. Це дозволить заводу постачати паливо до Європи та уникнути заборони на імпорт нафтопродуктів з російської нафти.

Індійська компанія Reliance припиняє переробку російської нафти на частині гігантського НПЗ через санкції США

Індійська компанія Reliance Industries Ltd. заявила про припинення переробки російської нафти на частині свого гігантського Джамнагарського НПЗ, оскільки санкції США змушують компанію уникати співпраці з москвою, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Експортна частина НПЗ, на яку припадає близько половини його потужності 1,4 мільйона барелів на добу, прийняла останню партію російської нафти у четвер, йдеться у заяві компанії.

Цей крок дозволить заводу продовжити постачання палива до Європи після набрання чинності новими санкціями, які забороняють імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, на початку наступного року. Це також продемонструє згоду із зусиллями США щодо усунення переробників від використання російської нафти.

Reliance в даний час не купує російську нафту і поки не визначилася, чи відновить закупівлі, повідомило джерело, знайоме з ситуацією, що побажало залишитися анонімним, оскільки інформація не є публічною. Водночас ці два заводи в Джамнагарі роблять його найбільшим у світі НПЗ.

Проте компанія заявила у своїй заяві, що частина нафти, закупленої до введення США санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній, розвантажуватиметься на іншій частині нафтопереробного заводу в Джамнагарі, який постачає внутрішній ринок, додала компанія.

Трамп: США знизять імпортні тарифи для Індії після скорочення закупівель російської нафти11.11.25, 00:22 • 13842 перегляди

Нагадаємо

Оголошення США про санкції проти ПАТ "лукойл" та ПАТ "роснефть" минулого місяця викликало шок у азіатських покупців нафти, оскільки це означало, що значна частина російських поставок перекачуватиметься компаніями, внесеними до чорного списку. Переробники в Індії та Китаї скупили дешеві російські барелі після війни в Україні, що пом'якшило наслідки нестримної світової інфляції у 2022 році.

У п'ятницю спливає термін згортання угод із цими двома компаніями, що чинить тиск на компанії та країни, які продовжували закуповувати барелі у москви після вторгнення росії в Україну. Хоча індійські нафтопереробні заводи останніми тижнями бронювали судна для альтернативних вантажів, вплив санкцій на ціни на нафту був відносно стриманим, що свідчить про відсутність паніки на ринку.

На цьому тижні компанія Intercontinental Exchange Inc. заявила, що не дозволить використовувати дизельне паливо з нафтопереробних заводів, які обслуговують порти, які отримують російську нафту, в процесі розрахунків за січневими ф'ючерсними контрактами на газойль на біржі ICE.

Антоніна Туманова

