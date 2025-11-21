Компания из ОАЭ заинтересовалась активами российского "лукойла" после санкций США - Reuters
Киев • УНН
Компания International Holding Company из ОАЭ, возглавляемая братом президента ОАЭ, выразила интерес к приобретению активов "лукойла", находящегося под санкциями США. Министерство финансов США разрешило компаниям вести переговоры с "лукойлом" до 13 декабря.
Компания из Объединенных Арабских Эмиратов International Holding Company заинтересовалась активами российской компании "лукойл", которая вместе с "роснефтью" оказалась под санкциями США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В компании заявили, что выразили интерес к приобретению активов "Лукойла" и сообщили об этом Министерству финансов США. Компанию International Holding Company возглавляет шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян, брат президента ОАЭ, который также является главой двух суверенных фондов эмирата Абу-Даби.
В то же время количество потенциальных претендентов возросло после того, как в пятницу Министерство финансов США дало компаниям разрешение на начало переговоров с "лукойлом". Разрешение действует до 13 декабря, говорится в публикации.
Контекст
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки 22 октября официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть", "лукойл" и их дочерних фирм. США призвали москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.
На это владимир путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике рф. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.
Позже Дональд Трамп отреагировал на заявление владимира путина о якобы невосприимчивости россии к американским санкциям. Президент США иронично отметил, что рад слышать об "уверенности" диктатора, но предпочитает увидеть, как рф справится с ограничениями.
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21.11.2025, 11:41 • 44206 просмотров