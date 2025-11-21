Компанія з ОАЕ зацікавилась активами російського "лукойлу" після санкцій США - Reuters
Компанія International Holding Company з ОАЕ, очолювана братом президента ОАЕ, висловила інтерес до придбання активів "лукойлу", що перебуває під санкціями США. Міністерство фінансів США дозволило компаніям вести переговори з "лукойлом" до 13 грудня.
Компанія з Об’єднаних Арабських Еміратів International Holding Company зацікавилась активами російської компанії "лукойл", яка разом з "роснєфтю" опинилась під санкціям США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У компанії заявили, що висловили інтерес до придбання активів "лукойлу" і повідомили про це Міністерство фінансів США. Компанію International Holding Company очолює шейх Тахнун бен Заїд Аль Нах’ян, брат президента ОАЕ, що також є очільником двох суверенних фондів емірату Абу-Дабі.
Водночас кількість потенційних претендентів зросла після того, як у п'ятницю Міністерство фінансів США дало компаніям дозвіл на початок переговорів з "лукойлом". Дозвіл діє до 13 грудня, йдеться в публікації.
Контекст
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.
На це володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.
Пізніше Дональд Трамп відреагував на заяву володимира путіна про нібито несприйнятливість росії до американських санкцій. Президент США іронічно зазначив, що радий чути про "впевненість" диктатора, але воліє побачити, як рф впорається з обмеженнями.
