$42.150.06
48.520.22
ukenru
13:06 • 1654 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:55 • 3200 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини
12:43 • 2880 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 13347 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 13948 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 18406 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 23153 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29418 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 43107 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23123 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Компанія з ОАЕ зацікавилась активами російського "лукойлу" після санкцій США - Reuters

Київ • УНН

 • 1164 перегляди

Компанія International Holding Company з ОАЕ, очолювана братом президента ОАЕ, висловила інтерес до придбання активів "лукойлу", що перебуває під санкціями США. Міністерство фінансів США дозволило компаніям вести переговори з "лукойлом" до 13 грудня.

Компанія з ОАЕ зацікавилась активами російського "лукойлу" після санкцій США - Reuters

Компанія з Об’єднаних Арабських Еміратів International Holding Company зацікавилась активами російської компанії "лукойл", яка разом з "роснєфтю" опинилась під санкціям США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У компанії заявили, що висловили інтерес до придбання активів "лукойлу" і повідомили про це Міністерство фінансів США. Компанію International Holding Company очолює шейх Тахнун бен Заїд Аль Нах’ян, брат президента ОАЕ, що також є очільником двох суверенних фондів емірату Абу-Дабі.

Водночас кількість потенційних претендентів зросла після того, як у п'ятницю Міністерство фінансів США дало компаніям дозвіл на початок переговорів з "лукойлом". Дозвіл діє до 13 грудня, йдеться в публікації.

Контекст

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

На це володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.  

Пізніше Дональд Трамп відреагував на заяву володимира путіна про нібито несприйнятливість росії до американських санкцій. Президент США іронічно зазначив, що радий чути про "впевненість" диктатора, але воліє побачити, як рф впорається з обмеженнями.

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Міністерство фінансів США
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Україна