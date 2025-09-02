День города Одессы и кокоса: что еще отмечают сегодня

Сегодня Одесса отмечает День города, а любители экзотических фруктов могут присоединиться к Всемирному дню кокоса, передает УНН.

День города Одесса

Сегодня, 2 сентября одесситы и гости города отмечают 231-ю годовщину со дня основания Одессы.

Однако отметим, что есть и другие даты, которые также ассоциируются с Одессой и ее историей. Например, 10 апреля – День освобождения Одессы от нацистских захватчиков.

Также, историки предлагают отмечать 19 мая, как альтернативную дату основания города для того, чтобы подчеркнуть его европейские корни, а не только имперское прошлое.

Всемирный день кокоса

Ежегодно 2 сентября в крупных странах-производителях кокоса, включая Индию, отмечается Всемирный день кокоса. Этот особый день был основан Азиатско-Тихоокеанским кокосовым сообществом со штаб-квартирой в Джакарте. Этот день имеет целью повысить осведомленность об использовании и преимуществах кокосов в различных отраслях промышленности.

Кокос имеет много полезных веществ. Его масло увлажняет кожу и улучшает вкус блюд. Кокос богат питательными веществами ингредиент и является настоящим суперфудом.

День окончания Второй мировой войны

Сегодня, 2 сентября Украина и мир отмечают День окончания Второй мировой войны. В этот день 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, что официально завершило войну.

Вторая мировая война длилась с 1 сентября 1939 года до 2 сентября 1945 года. Воевало тогда более 60 стран.

В целом война началась с вторжения войск нацистской Германии в Польшу.

День нотариата

В Украине День нотариата отмечают ежегодно 2 сентября. В 2010 году Президент Украины своим указом учредил этот праздник по инициативе Минюста и нотариальной палаты Украины.

День памяти преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских

2 сентября чествуется память преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, которые являются основателями одного из величайших духовных центров Украины-Руси, Киево-Печерской лавры, а также являются основоположниками монашества на наших землях.

