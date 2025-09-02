$41.320.06
1 сентября, 18:36 • 12187 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 21917 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 31287 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 36517 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 182445 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 104397 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 188374 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 195867 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 165450 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 131857 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
День города Одессы и кокоса: что еще отмечают сегодня

Киев • УНН

 • 0 просмотра

2 сентября Одесса отмечает 231-ю годовщину основания. В этот же день мир празднует Всемирный день кокоса и День окончания Второй мировой войны.

День города Одессы и кокоса: что еще отмечают сегодня

Сегодня Одесса отмечает День города, а любители экзотических фруктов могут присоединиться к Всемирному дню кокоса, передает УНН.

День города Одесса

Сегодня, 2 сентября одесситы и гости города отмечают 231-ю годовщину со дня основания Одессы.

Однако отметим, что есть и другие даты, которые также ассоциируются с Одессой и ее историей. Например, 10 апреля – День освобождения Одессы от нацистских захватчиков.

Также, историки предлагают отмечать 19 мая, как альтернативную дату основания города для того, чтобы подчеркнуть его европейские корни, а не только имперское прошлое.

Символ несокрушимости украинского народа: в Одессе открыли памятник сопротивлению24.08.25, 12:16 • 4172 просмотра

Всемирный день кокоса

Ежегодно 2 сентября в крупных странах-производителях кокоса, включая Индию, отмечается Всемирный день кокоса. Этот особый день был основан Азиатско-Тихоокеанским кокосовым сообществом со штаб-квартирой в Джакарте. Этот день имеет целью повысить осведомленность об использовании и преимуществах кокосов в различных отраслях промышленности.

Кокос имеет много полезных веществ. Его масло увлажняет кожу и улучшает вкус блюд. Кокос богат питательными веществами ингредиент и является настоящим суперфудом.

День окончания Второй мировой войны

Сегодня, 2 сентября Украина и мир отмечают День окончания Второй мировой войны. В этот день 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, что официально завершило войну.

Вторая мировая война длилась с 1 сентября 1939 года до 2 сентября 1945 года. Воевало тогда более 60 стран.

В целом война началась с вторжения войск нацистской Германии в Польшу.

Война в Украине может длиться много месяцев из-за путина - Мерц29.08.25, 19:30 • 3523 просмотра

День нотариата

В Украине День нотариата отмечают ежегодно 2 сентября. В 2010 году Президент Украины своим указом учредил этот праздник по инициативе Минюста и нотариальной палаты Украины.

День памяти преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских

2 сентября чествуется память преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, которые являются основателями одного из величайших духовных центров Украины-Руси, Киево-Печерской лавры, а также являются основоположниками монашества на наших землях.

Киевская митрополия УПЦ признана аффилированной с запрещенной русской церковью28.08.25, 15:59 • 2523 просмотра

Анна Мурашко

