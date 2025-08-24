$41.220.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Символ несокрушимости украинского народа: в Одессе открыли памятник сопротивлению

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Одессе открыт памятник, посвященный героическому сопротивлению украинского народа. Монумент символизирует стойкость и силу украинцев в борьбе за независимость.

Символ несокрушимости украинского народа: в Одессе открыли памятник сопротивлению

В Одессе торжественно открыли памятник, посвященный героическому сопротивлению украинского народа. Город, ставший главным форпостом обороны на юге Украины, получил новый символ несокрушимости и памяти о тех, кто защищает свободу от российской агрессии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

По информации Центра национального сопротивления, установленный монумент олицетворяет стойкость и силу украинцев, которые с начала полномасштабного вторжения мужественно защищают государство. Одесса, как один из ключевых портовых и стратегических центров, стала не только мишенью врага, но и примером сплоченности и решимости в борьбе за независимость.

В центре подчеркивают, что памятник призван напоминать о непрерывности борьбы и о поколениях украинцев, которые в разное время вставали на защиту своей земли.

Открытие стало символическим событием для города и всей страны - Одесса в очередной раз подтвердила свое значение как оплот свободы на южном направлении, заявили в Центре нацсопротивления.

Степан Гафтко

ОбществоВойна в УкраинеУНН-Одесса
Одесская область
Украина
Одесса