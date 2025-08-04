На Хмельнитчине демонтировали еще один монумент ленину: где они еще остались в Украине

В селе Рудковцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области снесли еще один монумент владимиру ленину в Украине. Его назвали последним на территории страны, но это не является правдой, потому что речь идет только о подконтрольных украинскому правительству регионах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на организацию "Деколонизация. Украина".

Детали

В селе Рудковцы, что на Хмельнитчине, после нашего обращения, был демонтирован последний памятник ленину в Украине – говорится в сообщении.

Также были опубликованы соответствующие фото.

В то же время заявление о "последнем памятнике ленину в Украине" является неправдой, ведь в некоторых регионах все еще остаются монументы "вождю мирового пролетариата". Речь идет о Крыме, а также отдельных районах Донецкой и Луганской области, которые были оккупированы россиянами в 2014 году.

В 2022 году, уже после начала полномасштабного российского вторжения, были оккупированы другие регионы Украины. В частности, речь идет об остальной части Донетчины и Луганщины, а также части Херсонской и Запорожской областей.

Например, в Геническе на Херсонщине после его оккупации в 2022 году был восстановлен монумент "ильичу". Аналогичная ситуация наблюдается и в оккупированных районах Запорожской области.

Напомним

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил требования Минюста, отменив регистрацию прав на четыре объекта недвижимости запрещенной коммунистической партии Украины в Киеве, переданные в 2014 году подконтрольной благотворительной организации.