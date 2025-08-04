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На Хмельниччині демонтували ще один монумент леніну: де вони ще залишились в Україні

Київ • УНН

 • 806 перегляди

У селі Рудківці знесли черговий пам'ятник леніну, проте заява про його "останній" статус на підконтрольній території є неправдивою. Монументи "вождю" залишаються на окупованих територіях України, зокрема в Криму, Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

На Хмельниччині демонтували ще один монумент леніну: де вони ще залишились в Україні

У селі Рудківці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області знесли ще один монумент володимиру леніну в Україні. Його назвали останнім на території країни, але це не є правдою, бо йдеться лише про підконтрольні українському уряду регіони. Про це повідомляє УНН з посиланням на організацію "Деколонізація. Україна".

Деталі

У селі Рудківці, що на Хмельниччині, після нашого звернення, було демонтовано останній пам'ятник леніну в Україні

– йдеться в повідомленні.

Також були опубліковані відповідні фото.

Водночас заява про "останній пам'ятник леніну в Україні" є неправдою, адже в деяких регіонах все ще залишаються монументи "вождю світового пролетаріату". Йдеться про Крим, а також окремі райони Донецької і Луганської області, що були окуповані росіянами в 2014 році.

У 2022 році, вже після початку повномасштабного російського вторгнення, були окуповані інші регіони України. Зокрема, йдеться про решту Донеччини і Луганщини, а також частини Херсонської і Запорізької областей.

Наприклад, у Генічеську на Херсонщини після його окупації в 2022 році було відновлено монумент "іллічу". Аналогічна ситуація спостерігається і в окупованих районах Запорізької області.

Нагадаємо

Північний апеляційний господарський суд задовольнив вимоги Мін'юсту, скасувавши реєстрацію прав на чотири об'єкти нерухомості забороненої комуністичної партії України в Києві, передані у 2014 році підконтрольній благодійній організації.

Євген Устименко

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