На Хмельниччині демонтували ще один монумент леніну: де вони ще залишились в Україні

У селі Рудківці знесли черговий пам'ятник леніну, проте заява про його "останній" статус на підконтрольній території є неправдивою. Монументи "вождю" залишаються на окупованих територіях України, зокрема в Криму, Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

У селі Рудківці Кам’янець-Подільського району Хмельницької області знесли ще один монумент володимиру леніну в Україні. Його назвали останнім на території країни, але це не є правдою, бо йдеться лише про підконтрольні українському уряду регіони. Про це повідомляє УНН з посиланням на організацію "Деколонізація. Україна". Деталі У селі Рудківці, що на Хмельниччині, після нашого звернення, було демонтовано останній пам'ятник леніну в Україні – йдеться в повідомленні. Також були опубліковані відповідні фото. Водночас заява про "останній пам'ятник леніну в Україні" є неправдою, адже в деяких регіонах все ще залишаються монументи "вождю світового пролетаріату". Йдеться про Крим, а також окремі райони Донецької і Луганської області, що були окуповані росіянами в 2014 році. У 2022 році, вже після початку повномасштабного російського вторгнення, були окуповані інші регіони України. Зокрема, йдеться про решту Донеччини і Луганщини, а також частини Херсонської і Запорізької областей. Наприклад, у Генічеську на Херсонщини після його окупації в 2022 році було відновлено монумент "іллічу". Аналогічна ситуація спостерігається і в окупованих районах Запорізької області. Нагадаємо Північний апеляційний господарський суд задовольнив вимоги Мін'юсту, скасувавши реєстрацію прав на чотири об'єкти нерухомості забороненої комуністичної партії України в Києві, передані у 2014 році підконтрольній благодійній організації.