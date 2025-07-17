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Апеляційний суд підтвердив правомірність передачі майна забороненої компартії України державі

Київ • УНН

 • 1626 перегляди

Північний апеляційний господарський суд задовольнив вимоги Мін'юсту, скасувавши реєстрацію прав на чотири об'єкти нерухомості КПУ в Києві, передані у 2014 році підконтрольній благодійній організації. Це майно, загальною площею 1163,6 кв. м, буде передано у власність держави, оскільки КПУ заборонена.

Апеляційний суд підтвердив правомірність передачі майна забороненої компартії України державі

Апеляційний суд підтвердив правомірність дій Мін’юсту щодо переходу майна забороненої комуністичної партії у державну власність. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, пише УНН.

11 липня 2025 року Північний апеляційний господарський суд задовольнив вимоги Міністерства юстиції України та скасував державну реєстрацію прав на чотири об’єкти нерухомого майна, які були передані Комуністичною партією України у 2014 році на користь підконтрольної структури — Благодійної організації "Благодійний фонд сприяння соціально незахищеним верствам населення

- повідомили в Мін’юсті.

Йдеться про нежитлові приміщення та будівлі загальною площею 1 163,6 кв. м у місті Києві, які стали предметом дарування на користь благодійної організації. Цю організацію очолює Андрій Симоненко — син Петра Симоненка, керівника забороненої Комуністичної партії України. Засновником благодійної організації виступає фірма "Контур", власниками якої є також сини Петра Симоненка.

Верховний Суд підтвердив правомірність передачі майна забороненої Компартії України державі02.06.25, 16:07 • 10426 переглядiв

Скасування реєстрації прав на майно відкриває шлях до повернення цих об’єктів попередньому власнику — Комуністичній партії України. З огляду на те, що ця політична сила заборонена рішенням суду, відповідне майно буде передано у власність держави.

Доповнення

У 2014 році, після початку російської агресії проти України, Міністерство юстиції звернулося до суду з позовом про заборону діяльності Комуністичної партії. Причина — системна підтримка дій, що загрожували суверенітету та територіальній цілісності України. Уже менш ніж за місяць після подання цього позову КПУ та її структурні утворення почали масово передавати своє майно "в дар" — або членам партії, або пов’язаним юридичним особам, де керівниками чи засновниками були повʼязані особи. Відтак було оформлено понад 130 об’єктів нерухомості по всій території України — від квартир і офісів до земельних ділянок.

У 2023 році Мін’юст подав 123 позови до КПУ та її структур щодо майна, яке було незаконно відчужено — здебільшого через схеми дарування пов’язаним особам.

Станом на сьогодні ухвалено 79 рішень на користь держави, і вже 70 об’єктів нерухомості передано у власність держави. Серед них будівлі, квартири, офісні приміщення та земельні ділянки.

Державі передано понад 300 об’єктів майна підсанкційних осіб - Мін’юст20.06.25, 14:34 • 2299 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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