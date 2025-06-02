Верховний Суд підтвердив правомірність передачі майна забороненої Компартії України державі
Київ • УНН
Суд підтримав вимоги Мін’юсту щодо передачі майна забороненої Комуністичної партії України державі. Рішення має прецедентне значення для аналогічних справ.
Верховний суд України підтвердив правомірність дій Міністерства юстиції щодо переходу майна забороненої комуністичної партії у державну власність. Про це пише УНН з посиланням на Мін’юст.
Суд підтвердив правомірність вимог Мін’юсту у справі, пов’язаній із передачею майна забороненої політичної партії у власність держави. У рішенні зазначено, що обраний Мін’юстом спосіб — скасування реєстрації прав на майно забороненої Комуністичної партії України — є законним
Повідомляється, що відповідне рішення стосувалося справи за позовом Мін’юсту до Благодійної організації "Благодійний фонд "Відродження Хмельниччини"" та КПУ про визнання недійсним договору дарування нежитлового приміщення площею понад 607,7 м² у місті Хмельницькому, укладеного в серпні 2014 року.
Майно було передане від КПУ до згаданої організації після того, як Мін’юст звернувся до суду з позовом про заборону діяльності партії
Зазначається, що рішення Верховного Суду має прецедентне значення — його висновки підлягають врахуванню іншими судами під час розгляду аналогічних справ щодо оскарження незаконного відчуження майна.
Доповнення
У Черкасах СБУ виявила підпільне угруповання з 4 колишніх комуністів, які підтримували агресію рф. Зловмисники писали листи путіну із закликами відновити срср та виправдовували воєнні злочини окупантів.
Служба безпеки повідомила про підозру колишньому народному депутату, керівнику забороненої комуністичної партії Петру Симоненко, який підтримав збройну агресію рф.