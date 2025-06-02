Верховний Суд підтвердив правомірність передачі майна забороненої Компартії України державі

Верховний суд України підтвердив правомірність дій Міністерства юстиції щодо переходу майна забороненої комуністичної партії у державну власність. Про це пише УНН з посиланням на Мін’юст.

Суд підтвердив правомірність вимог Мін’юсту у справі, пов’язаній із передачею майна забороненої політичної партії у власність держави. У рішенні зазначено, що обраний Мін’юстом спосіб — скасування реєстрації прав на майно забороненої Комуністичної партії України — є законним

Повідомляється, що відповідне рішення стосувалося справи за позовом Мін’юсту до Благодійної організації "Благодійний фонд "Відродження Хмельниччини"" та КПУ про визнання недійсним договору дарування нежитлового приміщення площею понад 607,7 м² у місті Хмельницькому, укладеного в серпні 2014 року.

Майно було передане від КПУ до згаданої організації після того, як Мін’юст звернувся до суду з позовом про заборону діяльності партії