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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Писали листи подяки путіну: викрито осередок колишніх комуністів у Черкасах, який координував Симоненко

Київ • УНН

 • 19637 перегляди

У Черкасах СБУ виявила підпільне угруповання з 4 колишніх комуністів, які підтримували агресію рф. Зловмисники писали листи путіну із закликами відновити срср та виправдовували воєнні злочини окупантів.

Писали листи подяки путіну: викрито осередок колишніх комуністів у Черкасах, який координував Симоненко

Служба безпеки запобігла новим спробам російських спецслужб розхитати суспільно-політичну обстановку в центральних областях України. За результатами комплексних заходів у Черкасах нейтралізовано угруповання колишніх комуністів, яким керував екснардеп-комуніст Петро Симоненко. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

Як встановило розслідування, підривну діяльність ворожого осередку дистанційно координував екснардеп-комуніст Петро Симоненко, який на початку повномасштабної війни втік до рф у супроводі російського спецназу.

На замовлення країни-агресора він сформував підпільне угруповання, до якого увійшли: колишній нардеп-комуніст, ексголова міської організації компартії, її секретар та ідеологічний функціонер.

За матеріалами справи, фігуранти публічно виправдовували збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів, зокрема ракетний удар по Охматдиту та масові вбивства у Бучі

- йдеться у повідомленні.

Задокументовано, як поплічники агресора поширювали ворожі наративи у розмовах серед місцевих жителів, а також виступали на підтримку окупантів.

Також встановлено, що від імені ворожого осередку зловмисники готували листи до путіна, в яких вихваляли очільника кремля та закликали до відновлення колишнього срср.

Для проведення зустрічей фігуранти приховано використовували колишнє офісне приміщення забороненої компартії.

Під час обшуків за місцями перебування та в оселях фігурантів у Черкасах та Києві виявлено заборонену символіку, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі слідчі СБУ повідомили всім 4-м зловмисникам про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене організованою групою).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доповнення

Навесні 2023 року Служба безпеки провела масштабну спецоперацію, за результатами якої викрила підпільні осередки "компартії більшовиків" у ще семи регіонах України.

Поширював комуністичну символіку та виправдовував агресію рф: на Харківщині затримали 65-річного чоловіка20.01.25, 16:35 • 29650 переглядiв

Ольга Розгон

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