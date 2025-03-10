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Писали письма благодарности путину: раскрыт центр бывших коммунистов в Черкассах, который координировал Симоненко

Киев • УНН

 • 19635 просмотра

В Черкассах СБУ обнаружила подпольную группировку из 4 бывших коммунистов, которые поддерживали агрессию РФ. Злоумышленники писали письма Путину с призывами восстановить ссср и оправдывали военные преступления оккупантов.

Писали письма благодарности путину: раскрыт центр бывших коммунистов в Черкассах, который координировал Симоненко

Служба безопасности предотвратила новые попытки российских спецслужб дестабилизировать общественно-политическую обстановку в центральных областях Украины. По результатам комплексных мероприятий в Черкассах нейтрализовано группировку бывших коммунистов, которой руководил экс-нардеп-коммунист Петр Симоненко. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Как установило расследование, подрывную деятельность враждебного ячейки дистанционно координировал экс-нардеп-коммунист Петр Симоненко, который в начале полномасштабной войны сбежал в рф в сопровождении российского спецназа.

По заказу страны-агрессора он сформировал подпольную группировку, в которую вошли: бывший нардеп-коммунист, экс-глава городской организации компартии, ее секретарь и идеологический функционер.

По материалам дела, фигуранты публично оправдывали вооруженную агрессию рф и военные преступления рашистов, в частности ракетный удар по Охматдиту и массовые убийства в Буче

- говорится в сообщении.

Задокументировано, как пособники агрессора распространяли враждебные нарративы в разговорах среди местных жителей, а также выступали в поддержку оккупантов.

Также установлено, что от имени враждебной ячейки злоумышленники готовили письма к путину, в которых восхваляли главу кремля и призывали к восстановлению бывшего ссср.

Для проведения встреч фигуранты скрытно использовали бывшее офисное помещение запрещенной компартии.

Во время обысков по местам пребывания и в жилищах фигурантов в Черкассах и Киеве обнаружена запрещенная символика, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

В настоящее время следователи СБУ сообщили всем 4-м злоумышленникам о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников, совершенное организованной группой).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дополнение

Весной 2023 года Служба безопасности провела масштабную спецоперацию, по результатам которой выявила подпольные ячейки "компартии большевиков" еще в семи регионах Украины.

Распространял коммунистическую символику и оправдывал агрессию рф: на Харьковщине задержали 65-летнего мужчину20.01.25, 16:35 • 29650 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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