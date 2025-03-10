Писали письма благодарности путину: раскрыт центр бывших коммунистов в Черкассах, который координировал Симоненко
Киев • УНН
В Черкассах СБУ обнаружила подпольную группировку из 4 бывших коммунистов, которые поддерживали агрессию РФ. Злоумышленники писали письма Путину с призывами восстановить ссср и оправдывали военные преступления оккупантов.
Служба безопасности предотвратила новые попытки российских спецслужб дестабилизировать общественно-политическую обстановку в центральных областях Украины. По результатам комплексных мероприятий в Черкассах нейтрализовано группировку бывших коммунистов, которой руководил экс-нардеп-коммунист Петр Симоненко. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Детали
Как установило расследование, подрывную деятельность враждебного ячейки дистанционно координировал экс-нардеп-коммунист Петр Симоненко, который в начале полномасштабной войны сбежал в рф в сопровождении российского спецназа.
По заказу страны-агрессора он сформировал подпольную группировку, в которую вошли: бывший нардеп-коммунист, экс-глава городской организации компартии, ее секретарь и идеологический функционер.
По материалам дела, фигуранты публично оправдывали вооруженную агрессию рф и военные преступления рашистов, в частности ракетный удар по Охматдиту и массовые убийства в Буче
Задокументировано, как пособники агрессора распространяли враждебные нарративы в разговорах среди местных жителей, а также выступали в поддержку оккупантов.
Также установлено, что от имени враждебной ячейки злоумышленники готовили письма к путину, в которых восхваляли главу кремля и призывали к восстановлению бывшего ссср.
Для проведения встреч фигуранты скрытно использовали бывшее офисное помещение запрещенной компартии.
Во время обысков по местам пребывания и в жилищах фигурантов в Черкассах и Киеве обнаружена запрещенная символика, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.
В настоящее время следователи СБУ сообщили всем 4-м злоумышленникам о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников, совершенное организованной группой).
Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Дополнение
Весной 2023 года Служба безопасности провела масштабную спецоперацию, по результатам которой выявила подпольные ячейки "компартии большевиков" еще в семи регионах Украины.
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