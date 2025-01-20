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Распространял коммунистическую символику и оправдывал агрессию рф: на Харьковщине задержали 65-летнего мужчину

Распространял коммунистическую символику и оправдывал агрессию рф: на Харьковщине задержали 65-летнего мужчину

Киев  •  УНН

 • 5327 просмотра

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В Харьковской области задержали мужчину, который распространял коммунистическую символику и оправдывал агрессию рф в соцсетях. Подозреваемому инкриминируют нарушение статей 436-1 и 436-2 УКУ.

На Харьковщине задержали 65-летнего мужчину,  который распространял коммунистическую символику и оправдывал вооруженную агрессию рф. Об этом сообщает полиция Харьковской области, пишет УНН.

65-летний мужчина, используя свою страницу, которая является открытой для просмотра неограниченным количеством пользователей, размещал публикации, в которых он активно распространял информацию о поддержании коммунистической идеологии. Размещал изображения флага СССР и портретов Ленина и Сталина 

- отмечают правоохранители.

Кроме того, отмечается, что мужчина уже во время полномасштабного вторжения рф в пророссийских чатах оправдывал и отрицал вооруженную агрессию России против Украины.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.436-1, ч. 3 ст. 436-2 (изготовление, распространение коммунистической символики; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников) УКУ 

- говорится в сообщении.

Досудебное расследование завершено. Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины. 

Напомним 

Ранее УНН писал, что СБУ разоблачила мужчину, который публично распространил фейки об украинских защитниках на восточном фронте и назвал полномасштабную агрессию рф "обострением конфликта".

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП

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