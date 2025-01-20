Распространял коммунистическую символику и оправдывал агрессию рф: на Харьковщине задержали 65-летнего мужчину
Киев • УНН
В Харьковской области задержали мужчину, который распространял коммунистическую символику и оправдывал агрессию рф в соцсетях. Подозреваемому инкриминируют нарушение статей 436-1 и 436-2 УКУ.
На Харьковщине задержали 65-летнего мужчину, который распространял коммунистическую символику и оправдывал вооруженную агрессию рф. Об этом сообщает полиция Харьковской области, пишет УНН.
65-летний мужчина, используя свою страницу, которая является открытой для просмотра неограниченным количеством пользователей, размещал публикации, в которых он активно распространял информацию о поддержании коммунистической идеологии. Размещал изображения флага СССР и портретов Ленина и Сталина
Кроме того, отмечается, что мужчина уже во время полномасштабного вторжения рф в пророссийских чатах оправдывал и отрицал вооруженную агрессию России против Украины.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.436-1, ч. 3 ст. 436-2 (изготовление, распространение коммунистической символики; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников) УКУ
Досудебное расследование завершено. Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины.
Напомним
Ранее УНН писал, что СБУ разоблачила мужчину, который публично распространил фейки об украинских защитниках на восточном фронте и назвал полномасштабную агрессию рф "обострением конфликта".