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Виправдовував агресію рф: експослушник Києво-Печерської лаври отримав підозру

Виправдовував агресію рф: експослушник Києво-Печерської лаври отримав підозру

Київ • УНН

 • 23474 перегляди

Чоловік публічно поширив фейки про українських оборонців на східному фронті та назвав повномасштабну агресію рф «загостренням конфлікту».

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього послушника Києво-Печерської лаври, який причетний до інформаційно-підривної діяльності на користь росії. Про це  повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Деталі 

У відомстві розповіли, що будучи кліриком УПЦ (МП), фігурант виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію частини території України, у тому числі Донецька та Луганська.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)

- резюмували в СБУ.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми із конфіскацією майна.

Доповнення

Крім того, чоловік публічно поширив фейки про українських оборонців на східному фронті та назвав повномасштабну агресію рф "загостренням конфлікту" між росією та Україною.

У Херсоні затримали колаборантку, яка під час окупації міста примусово "паспортизувала" пільговиків10.01.24, 15:17 • 21620 переглядiв

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти його підривної діяльності проти державної безпеки України. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його злочинних дій.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряються факти можливої співпраці представника УПЦ (МП) з російськими спецслужбами.

Нагадаємо

СБУ затримала у Запоріжжі агента російського ГРУ, який мав на меті передати росії геолокаційні дані українських оборонних підприємств. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду.

Володимир Омельченко

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