Оправдывал агрессию рф: экс-служитель Киево-Печерской лавры получил подозрение

Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего послушника Киево-Печерской лавры, который причастен к информационно-подрывной деятельности в пользу России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что будучи клириком УПЦ (МП), фигурант оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию части территории Украины, в том числе Донецка и Луганска.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) - резюмировали в СБУ.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Дополнение

Кроме того, мужчина публично распространил фейки об украинских защитниках на восточном фронте и назвал полномасштабную агрессию РФ "обострением конфликта" между Россией и Украиной.

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Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты его подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами его преступных действий.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в том числе проверяются факты возможного сотрудничества представителя УПЦ (МП) с российскими спецслужбами.

Напомним,

СБУ задержала в Запорожье агента российского ГРУ, который имел целью передать России геолокационные данные украинских оборонных предприятий. Теперь ему грозит пожизненное заключение за государственную измену.