Оправдывал агрессию рф: экс-служитель Киево-Печерской лавры получил подозрение
Мужчина публично распространил фейки об украинских защитниках на восточном фронте и назвал полномасштабную агрессию рф "обострением конфликта".
Оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть погибшая, вспыхнула школа
Российские войска атаковали поселок Ольховатка Харьковской области, убив одну женщину, повредив жилые дома, магазин и школу.
Украинцы забронировали 500 сертификатов еВідновлення на новое жилье
500 украинцев зарезервировали сертификаты еВідновлення на новое жилье в качестве компенсации за разрушенное российскими оккупантами имущество.
НАПК внесло американскую сеть фастфудов в перечень международных спонсоров войны
НАПК включило Subway в список спонсоров войны за продолжение деятельности и уплату налогов в России.
За первую неделю 2024 года "Армия дронов" поразила 19 танков, 40 ББМ и 29 пушек – Федоров
Министерство цифровой трансформации вместе с Генеральным штабом укомплектовали уже 43 ударные роты БпЛА.
Пострадавшим от подтопления из-за подрыва рф Каховской ГЭС выплатили более 200 млн гривен
Более 200 миллионов гривен было выделено в качестве финансовой помощи пострадавшим от подтопления в результате российского подрыва Каховской ГЭС.
ЕС пообещал предоставить Украине финансирование не позднее марта - СМИ
Поскольку Венгрия блокирует пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, лидеры ЕС готовят запасные варианты.
Аниматоры, вкусности и подарки: "МХП-Громаді" поддержал рождественский экспресс для детей военных и ветеранов
30% мест бесплатно обеспечили детям военных из громад, на территориях которых Фонд осуществляет свою деятельность.
Помогали пересечь границу, минуя пограничников: ГБР направило в суд обвинение в отношении преступников, которые переправляли мужчин в Словакию
ГБР направило в суд обвинение группе лиц в незаконной переправке лиц призывного возраста в Словакию; суд рассмотрит дело с возможным 9-летним сроком заключения.
Давления от партнеров пока нет, сигналов не слышал - Президент об угрозе замораживания войны
Зеленский сообщает об отсутствии давления со стороны союзников относительно прекращения обороны Украины; дискуссии о замораживании конфликта не возникали.