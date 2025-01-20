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Поширював комуністичну символіку та виправдовував агресію рф: на Харківщині затримали 65-річного чоловіка

Поширював комуністичну символіку та виправдовував агресію рф: на Харківщині затримали 65-річного чоловіка

Київ • УНН

 • 29592 перегляди

У Харківській області затримали чоловіка, який поширював комуністичну символіку та виправдовував агресію рф в соцмережах. Підозрюваному інкримінують порушення статей 436-1 та 436-2 ККУ.

На Харківщині затримали 65-річного чоловіка,  який поширював комуністичну символіку та виправдовував збройну агресію рф. Про це повідомляє поліція Харківської області, пише УНН.

65-річний чоловік, використовуючи свою сторінку, яка є відкритою для перегляду необмеженою кількістю користувачів, розміщував публікації, у яких він активно поширював інформацію щодо підтримання комуністичної ідеології. Розміщував зображення прапору СРСР та портретів Леніна та Сталіна 

- зазначають правоохоронці.

Крім того, зазначається, що чоловік вже під час повномасштабного вторгнення рф у проросійських чатах виправдовував та заперечував збройну агресію росії проти України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.436-1, ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення комуністичної символіки; виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) ККУ 

- йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування завершене. Слідчі направили до суду обвинувальний акт щодо чоловіка. 

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що СБУ викрила чоловіка, який публічно поширив фейки про українських оборонців на східному фронті та назвав повномасштабну агресію рф "загостренням конфлікту".

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
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