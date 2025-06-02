Верховный Суд подтвердил правомерность передачи имущества запрещенной Компартии Украины государству

Верховный суд Украины подтвердил правомерность действий Министерства юстиции по переходу имущества запрещенной коммунистической партии в государственную собственность. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минюст.

Суд подтвердил правомерность требований Минюста по делу, связанному с передачей имущества запрещенной политической партии в собственность государства. В решении указано, что избранный Минюстом способ — отмена регистрации прав на имущество запрещенной Коммунистической партии Украины — является законным

Сообщается, что соответствующее решение касалось дела по иску Минюста к Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Возрождение Хмельнитчины"" и КПУ о признании недействительным договора дарения нежилого помещения площадью более 607,7 м² в городе Хмельницком, заключенного в августе 2014 года.

Имущество было передано от КПУ к упомянутой организации после того, как Минюст обратился в суд с иском о запрете деятельности партии