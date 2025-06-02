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Верховный Суд подтвердил правомерность передачи имущества запрещенной Компартии Украины государству

Киев • УНН

 • 8586 просмотра

Суд поддержал требования Минюста о передаче имущества запрещенной Коммунистической партии Украины государству. Решение имеет прецедентное значение для аналогичных дел.

Верховный Суд подтвердил правомерность передачи имущества запрещенной Компартии Украины государству

Верховный суд Украины подтвердил правомерность действий Министерства юстиции по переходу имущества запрещенной коммунистической партии в государственную собственность. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минюст.

Суд подтвердил правомерность требований Минюста по делу, связанному с передачей имущества запрещенной политической партии в собственность государства. В решении указано, что избранный Минюстом способ — отмена регистрации прав на имущество запрещенной Коммунистической партии Украины — является законным 

- говорится в сообщении.

Сообщается, что соответствующее решение касалось дела по иску Минюста к Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Возрождение Хмельнитчины"" и КПУ о признании недействительным договора дарения нежилого помещения площадью более 607,7 м² в городе Хмельницком, заключенного в августе 2014 года.

Имущество было передано от КПУ к упомянутой организации после того, как Минюст обратился в суд с иском о запрете деятельности партии 

- уточнили в ведомстве.

Отмечается, что решение Верховного Суда имеет прецедентное значение — его выводы подлежат учету другими судами при рассмотрении аналогичных дел об обжаловании незаконного отчуждения имущества.

Дополнение

В Черкассах СБУ обнаружила подпольную группировку из 4 бывших коммунистов, которые поддерживали агрессию рф. Злоумышленники писали письма путину с призывами восстановить ссср и оправдывали военные преступления оккупантов.

Служба безопасности сообщила о подозрении бывшему народному депутату, руководителю запрещенной коммунистической партии Петру Симоненко, который поддержал вооруженную агрессию рф.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Верховный суд Украины
Министерство юстиции Украины
Служба безопасности Украины
Черкассы
Хмельницкий
Brent Oil
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