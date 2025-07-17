Апелляционный суд подтвердил правомерность передачи имущества запрещенной компартии Украины государству

Апелляционный суд подтвердил правомерность действий Минюста по переходу имущества запрещенной коммунистической партии в государственную собственность. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, пишет УНН.

11 июля 2025 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил требования Министерства юстиции Украины и отменил государственную регистрацию прав на четыре объекта недвижимого имущества, которые были переданы Коммунистической партией Украины в 2014 году в пользу подконтрольной структуры — Благотворительной организации "Благотворительный фонд содействия социально незащищенным слоям населения - сообщили в Минюсте.

Речь идет о нежилых помещениях и зданиях общей площадью 1 163,6 кв. м в городе Киеве, которые стали предметом дарения в пользу благотворительной организации. Эту организацию возглавляет Андрей Симоненко — сын Петра Симоненко, руководителя запрещенной Коммунистической партии Украины. Учредителем благотворительной организации выступает фирма "Контур", владельцами которой являются также сыновья Петра Симоненко.

Верховный Суд подтвердил правомерность передачи имущества запрещенной Компартии Украины государству

Отмена регистрации прав на имущество открывает путь к возвращению этих объектов предыдущему владельцу — Коммунистической партии Украины. Учитывая то, что эта политическая сила запрещена решением суда, соответствующее имущество будет передано в собственность государства.

Дополнение

В 2014 году, после начала российской агрессии против Украины, Министерство юстиции обратилось в суд с иском о запрете деятельности Коммунистической партии. Причина — системная поддержка действий, угрожавших суверенитету и территориальной целостности Украины. Уже менее чем через месяц после подачи этого иска КПУ и ее структурные образования начали массово передавать свое имущество "в дар" — либо членам партии, либо связанным юридическим лицам, где руководителями или учредителями были связанные лица. Таким образом было оформлено более 130 объектов недвижимости по всей территории Украины — от квартир и офисов до земельных участков.

В 2023 году Минюст подал 123 иска к КПУ и ее структурам относительно имущества, которое было незаконно отчуждено — в основном через схемы дарения связанным лицам.

По состоянию на сегодня принято 79 решений в пользу государства, и уже 70 объектов недвижимости передано в собственность государства. Среди них здания, квартиры, офисные помещения и земельные участки.

Государству передано более 300 объектов имущества подсанкционных лиц - Минюст