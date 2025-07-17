Апелляционный суд подтвердил правомерность передачи имущества запрещенной компартии Украины государству

$41.810.01
48.520.28
ukenru
ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны
13:18 • 2066 просмотра
ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны
12:17 • 13503 просмотра
Рада «обновила» Кабмин: кто куда «пересел»?
12:10 • 25397 просмотра
Пойдет в СНБО? Должность для Умерова выберут в пятницу - источники
10:24 • 28830 просмотра
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США
08:49 • 60224 просмотра
Рада назначила Свириденко новым премьер-министром
17 июля, 04:00 • 311755 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
16 июля, 18:08 • 161188 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
16 июля, 17:16 • 162713 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Эксклюзив
16 июля, 14:51 • 117683 просмотра
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
16 июля, 13:16 • 316785 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
58%
745мм
Популярные новости
Сегодня Рада начнет "обновление" правительства. Кто получит должности?17 июля, 05:27 • 117495 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 219050 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов07:35 • 82756 просмотра
Стрельба на полигоне в Черниговской области: курсант застрелил двух инструкторов, его задержали09:17 • 54608 просмотра
Свириденко прокомментировала процедуру назначения нового главы БЭБ09:33 • 23897 просмотра
публикации
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома13:10 • 8508 просмотра
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга12:17 • 19285 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 219678 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ17 июля, 04:00 • 311780 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются16 июля, 13:16 • 316793 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Одесса
Реклама
УНН Lite
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов07:35 • 83224 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 194162 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 212096 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 150157 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 160057 просмотра
Актуальное
Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Forbes
Серия Airbus A320

Апелляционный суд подтвердил правомерность передачи имущества запрещенной компартии Украины государству

Киев • УНН

 • 1614 просмотра

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил требования Минюста, отменив регистрацию прав на четыре объекта недвижимости КПУ в Киеве, переданные в 2014 году подконтрольной благотворительной организации. Это имущество, общей площадью 1163,6 кв. м, будет передано в собственность государства, поскольку КПУ запрещена.

Апелляционный суд подтвердил правомерность передачи имущества запрещенной компартии Украины государству

Апелляционный суд подтвердил правомерность действий Минюста по переходу имущества запрещенной коммунистической партии в государственную собственность. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, пишет УНН.

11 июля 2025 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил требования Министерства юстиции Украины и отменил государственную регистрацию прав на четыре объекта недвижимого имущества, которые были переданы Коммунистической партией Украины в 2014 году в пользу подконтрольной структуры — Благотворительной организации "Благотворительный фонд содействия социально незащищенным слоям населения

- сообщили в Минюсте.

Речь идет о нежилых помещениях и зданиях общей площадью 1 163,6 кв. м в городе Киеве, которые стали предметом дарения в пользу благотворительной организации. Эту организацию возглавляет Андрей Симоненко — сын Петра Симоненко, руководителя запрещенной Коммунистической партии Украины. Учредителем благотворительной организации выступает фирма "Контур", владельцами которой являются также сыновья Петра Симоненко.

Верховный Суд подтвердил правомерность передачи имущества запрещенной Компартии Украины государству02.06.25, 16:07 • 10426 просмотров

Отмена регистрации прав на имущество открывает путь к возвращению этих объектов предыдущему владельцу — Коммунистической партии Украины. Учитывая то, что эта политическая сила запрещена решением суда, соответствующее имущество будет передано в собственность государства.

Дополнение

В 2014 году, после начала российской агрессии против Украины, Министерство юстиции обратилось в суд с иском о запрете деятельности Коммунистической партии. Причина — системная поддержка действий, угрожавших суверенитету и территориальной целостности Украины. Уже менее чем через месяц после подачи этого иска КПУ и ее структурные образования начали массово передавать свое имущество "в дар" — либо членам партии, либо связанным юридическим лицам, где руководителями или учредителями были связанные лица. Таким образом было оформлено более 130 объектов недвижимости по всей территории Украины — от квартир и офисов до земельных участков.

В 2023 году Минюст подал 123 иска к КПУ и ее структурам относительно имущества, которое было незаконно отчуждено — в основном через схемы дарения связанным лицам.

По состоянию на сегодня принято 79 решений в пользу государства, и уже 70 объектов недвижимости передано в собственность государства. Среди них здания, квартиры, офисные помещения и земельные участки.

Государству передано более 300 объектов имущества подсанкционных лиц - Минюст20.06.25, 14:34 • 2299 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Обществополитика
Верховный Суд Украины
Министерство юстиции Украины
Украина
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9