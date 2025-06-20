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Государству передано более 300 объектов имущества подсанкционных лиц - Минюст

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Министерство юстиции Украины подало 73 иска, из которых 70 уже удовлетворены, что привело к конфискации имущества у 87 человек. В собственность государства передано около 305 объектов недвижимости, более 100 корпоративных прав и тысячи единиц движимого имущества.

Государству передано более 300 объектов имущества подсанкционных лиц - Минюст

Командой Министерства юстиции Украины подано 73 иска, из которых 70 уже удовлетворены решениями Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции Украины.

Подробности

В Минюсте сообщили, что в целом санкции были применены к десяткам лиц, в отношении которых государство получило право на принудительное изъятие имущества.

К 87 подсанкционным лицам применена санкция взыскания

– отметили в Министерстве.

Результатом удовлетворенных исков стала массовая передача различного типа активов в государственную собственность.

В собственность государства уже передано около 305 объектов недвижимого имущества, более 100 корпоративных прав предприятий, около трех тысяч единиц движимого имущества, торговые марки, а также права на произведения

 – отметили в Минюсте.

Справка

Решение о конфискации принимает Высший антикоррупционный суд в рамках процедуры санкционного взыскания в соответствии с действующим законодательством. Санкции применяются к лицам, причастным к агрессии против Украины, поддержке оккупационных властей или финансированию войны.

Напомним

Министерство юстиции ранее уже неоднократно отчитывалось о передаче в собственность государства активов, принадлежавших связанным с РФ компаниям и гражданам. Работа в этом направлении продолжается.

Верховный Суд подтвердил правомерность передачи имущества запрещенной Компартии Украины государству02.06.25, 16:07 • 10076 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоЭкономикаполитика
Министерство юстиции Украины
Украина
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