Государству передано более 300 объектов имущества подсанкционных лиц - Минюст
Киев • УНН
Министерство юстиции Украины подало 73 иска, из которых 70 уже удовлетворены, что привело к конфискации имущества у 87 человек. В собственность государства передано около 305 объектов недвижимости, более 100 корпоративных прав и тысячи единиц движимого имущества.
Командой Министерства юстиции Украины подано 73 иска, из которых 70 уже удовлетворены решениями Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции Украины.
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В Минюсте сообщили, что в целом санкции были применены к десяткам лиц, в отношении которых государство получило право на принудительное изъятие имущества.
К 87 подсанкционным лицам применена санкция взыскания
Результатом удовлетворенных исков стала массовая передача различного типа активов в государственную собственность.
В собственность государства уже передано около 305 объектов недвижимого имущества, более 100 корпоративных прав предприятий, около трех тысяч единиц движимого имущества, торговые марки, а также права на произведения
Справка
Решение о конфискации принимает Высший антикоррупционный суд в рамках процедуры санкционного взыскания в соответствии с действующим законодательством. Санкции применяются к лицам, причастным к агрессии против Украины, поддержке оккупационных властей или финансированию войны.
Напомним
Министерство юстиции ранее уже неоднократно отчитывалось о передаче в собственность государства активов, принадлежавших связанным с РФ компаниям и гражданам. Работа в этом направлении продолжается.
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