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Державі передано понад 300 об’єктів майна підсанкційних осіб - Мін’юст

Київ • УНН

 • 994 перегляди

Міністерство юстиції України подало 73 позови, з яких 70 вже задоволено, що призвело до конфіскації майна у 87 осіб. У власність держави передано близько 305 об'єктів нерухомості, понад 100 корпоративних прав та тисячі одиниць рухомого майна.

Державі передано понад 300 об’єктів майна підсанкційних осіб - Мін’юст

Командою Міністерства юстиції України подано 73 позови, з яких 70 вже задоволено рішеннями Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства юстиції України.

Деталі

У Мін’юсті повідомили, що загалом санкції було застосовано до десятків осіб, щодо яких держава отримала право на примусове вилучення майна.

До 87 підсанкційних осіб застосовано санкцію стягнення

– зазначили у Міністерстві.

Результатом задоволених позовів стало масове передання різного типу активів у державну власність.

У власність держави вже передано близько 305 об’єктів нерухомого майна, понад 100 корпоративних прав підприємств, близько трьох тисяч одиниць рухомого майна, торгові марки, а також права на твори

 – зазначили в Мін’юсті.

Довідка

Рішення про конфіскацію ухвалює Вищий антикорупційний суд у межах процедури санкційного стягнення відповідно до чинного законодавства. Санкції застосовуються до осіб, причетних до агресії проти України, підтримки окупаційної влади або фінансування війни.

Нагадаємо

Міністерство юстиції раніше вже неодноразово звітувало про передання у власність держави активів, що належали пов’язаним із рф компаніям і громадянам. Робота в цьому напрямку триває.

Верховний Суд підтвердив правомірність передачі майна забороненої Компартії України державі02.06.25, 16:07 • 10076 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоЕкономікаПолітика
Міністерство юстиції України
Україна
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