Символ незламності українського народу: в Одесі відкрили пам’ятник спротиву

Київ • УНН

 • 6 перегляди

В Одесі відкрито пам'ятник, присвячений героїчному спротиву українського народу. Монумент символізує стійкість та силу українців у боротьбі за незалежність.

Символ незламності українського народу: в Одесі відкрили пам’ятник спротиву

В Одесі урочисто відкрили пам’ятник, присвячений героїчному спротиву українського народу. Місто, яке стало головним форпостом оборони на півдні України, отримало новий символ незламності та пам’яті про тих, хто захищає свободу від російської агресії. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

За інформацією Центру національного спротиву, встановлений монумент уособлює стійкість та силу українців, які від початку повномасштабного вторгнення мужньо боронять державу. Одеса, як один із ключових портових та стратегічних центрів, стала не лише мішенню ворога, а й прикладом згуртованості та рішучості у боротьбі за незалежність.

У центрі наголошують, що пам’ятник покликаний нагадувати про безперервність боротьби та про покоління українців, які в різні часи ставали на захист своєї землі.

Відкриття стало символічною подією для міста й усієї країни - Одеса вкотре підтвердила своє значення як оплот свободи на південному напрямку, заявили в Центрі нацспротиву.

На Хмельниччині демонтували ще один монумент леніну: де вони ще залишились в Україні04.08.25, 16:53 • 2744 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніУНН-Одеса
Одеська область
Україна
Одеса