Киевская митрополия УПЦ признана аффилированной с запрещенной русской церковью

Эксклюзив
11:21 • 13830 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
10:55 • 21434 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен
Эксклюзив
07:27 • 48391 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 78579 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 76212 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 103424 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 75983 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 80044 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 215788 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 91337 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали28 августа, 03:16 • 60383 просмотра
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto28 августа, 06:40 • 59092 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети07:26 • 26085 просмотра
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo08:54 • 33354 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 67883 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 131484 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 133826 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 215789 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 195862 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 102888 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юрий Игнат
Урсула фон дер Ляйен
Сергей Лысак
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Венгрия
Китай
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 88641 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 120500 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 122629 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 117867 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 150244 просмотра
Х-47М2 "Кинжал"
Нью-Йорк Таймс
«Калибр» (семейство ракет)
YouTube
E-6 Mercury

Киевская митрополия УПЦ признана аффилированной с запрещенной русской церковью

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести 27 августа 2025 года признала Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с РПЦ. Это решение принято из-за отказа митрополита Онуфрия выполнять предписание по устранению зависимости от запрещенной в Украине иностранной религиозной организации.

Киевская митрополия УПЦ признана аффилированной с запрещенной русской церковью

27 августа 2025 года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести приняла решение, которым Киевская митрополия Украинской православной церкви признана аффилированной с иностранной религиозной организацией, запрещенной на территории Украины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести, пишет УНН.

Детали

Запрет принят в соответствии с Законом "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

В Запорожье СБУ ликвидировала агентурную сеть российской разведки под прикрытием священника московского патриархата13.08.25, 12:59 • 4782 просмотра

Перед этим ведомство провело исследование, которое установило признаки зависимости Киевской митрополии УПЦ от Русской православной церкви. Такое подчинение противоречит положениям украинского законодательства, в частности Закона "О свободе совести и религиозных организациях".

ГЭСС выдала предписание с требованием устранить нарушения.

В своем письме предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание

– заявили в госслужбе.

В результате, из-за отсутствия оснований для пересмотра или отзыва предписания, было принято окончательное решение об аффилированности Киевской митрополии с РПЦ.

Таким образом, деятельность Киевской митрополии УПЦ признана прямо связанной с иностранной структурой, деятельность которой запрещена в Украине.

Напомним

Ранее сообщалось, что руководство УПЦ МП скрывает от верующих предписание Госслужбы по этнополитике, которое требует разорвать связи с РПЦ и осудить агрессию РФ. Невыполнение требований до 24 августа может привести к ликвидации Киевской митрополии УПЦ МП через суд.

Степан Гафтко

Общество
Служба безопасности Украины
Украина