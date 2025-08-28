Киевская митрополия УПЦ признана аффилированной с запрещенной русской церковью

27 августа 2025 года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести приняла решение, которым Киевская митрополия Украинской православной церкви признана аффилированной с иностранной религиозной организацией, запрещенной на территории Украины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести, пишет УНН.

Детали

Запрет принят в соответствии с Законом "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".

В Запорожье СБУ ликвидировала агентурную сеть российской разведки под прикрытием священника московского патриархата

Перед этим ведомство провело исследование, которое установило признаки зависимости Киевской митрополии УПЦ от Русской православной церкви. Такое подчинение противоречит положениям украинского законодательства, в частности Закона "О свободе совести и религиозных организациях".

ГЭСС выдала предписание с требованием устранить нарушения.

В своем письме предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание – заявили в госслужбе.

В результате, из-за отсутствия оснований для пересмотра или отзыва предписания, было принято окончательное решение об аффилированности Киевской митрополии с РПЦ.

Таким образом, деятельность Киевской митрополии УПЦ признана прямо связанной с иностранной структурой, деятельность которой запрещена в Украине.

Напомним

Ранее сообщалось, что руководство УПЦ МП скрывает от верующих предписание Госслужбы по этнополитике, которое требует разорвать связи с РПЦ и осудить агрессию РФ. Невыполнение требований до 24 августа может привести к ликвидации Киевской митрополии УПЦ МП через суд.