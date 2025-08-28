Киевская митрополия УПЦ признана аффилированной с запрещенной русской церковью
Киев • УНН
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести 27 августа 2025 года признала Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с РПЦ. Это решение принято из-за отказа митрополита Онуфрия выполнять предписание по устранению зависимости от запрещенной в Украине иностранной религиозной организации.
27 августа 2025 года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести приняла решение, которым Киевская митрополия Украинской православной церкви признана аффилированной с иностранной религиозной организацией, запрещенной на территории Украины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести, пишет УНН.
Детали
Запрет принят в соответствии с Законом "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций".
Перед этим ведомство провело исследование, которое установило признаки зависимости Киевской митрополии УПЦ от Русской православной церкви. Такое подчинение противоречит положениям украинского законодательства, в частности Закона "О свободе совести и религиозных организациях".
ГЭСС выдала предписание с требованием устранить нарушения.
В своем письме предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание
В результате, из-за отсутствия оснований для пересмотра или отзыва предписания, было принято окончательное решение об аффилированности Киевской митрополии с РПЦ.
Таким образом, деятельность Киевской митрополии УПЦ признана прямо связанной с иностранной структурой, деятельность которой запрещена в Украине.
Напомним
Ранее сообщалось, что руководство УПЦ МП скрывает от верующих предписание Госслужбы по этнополитике, которое требует разорвать связи с РПЦ и осудить агрессию РФ. Невыполнение требований до 24 августа может привести к ликвидации Киевской митрополии УПЦ МП через суд.