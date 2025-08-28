Київську митрополію упц визнано афілійованою з забороненою російською церквою

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
11:21 • 14124 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 22177 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
07:27 • 49037 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 79218 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 76747 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 103683 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 76162 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 80087 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 216383 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 91350 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
Популярнi новини
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі28 серпня, 03:16 • 61850 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto28 серпня, 06:40 • 60570 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти07:26 • 27603 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 34897 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 69990 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 132066 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 134419 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 216383 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 193993 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 196405 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Юрій Ігнат
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Угорщина
Китай
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 88997 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 120827 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 122926 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 118127 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 150491 перегляди
Актуальне
The New York Times
«Калібр» (сімейство ракет)
YouTube
Х-47М2 «Кинджал»
E-6 Mercury

Київську митрополію упц визнано афілійованою з забороненою російською церквою

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 27 серпня 2025 року визнала Київську митрополію упц афілійованою з рпц. Це рішення ухвалено через відмову митрополита Онуфрія виконувати припис щодо усунення залежності від забороненої в Україні іноземної релігійної організації.

Київську митрополію упц визнано афілійованою з забороненою російською церквою

27 серпня 2025 року Державна служба України з етнополітики та свободи совісті ухвалила рішення, яким Київську митрополію української православної церкви визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, що заборонена на території України. Про це повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті, пише УНН.

Деталі

Заборона ухвалена відповідно до Закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".

У Запоріжжі СБУ ліквідувала агентурну мережу російської розвідки під прикриттям священника московського патріархату13.08.25, 12:59 • 4782 перегляди

Перед цим відомство провело дослідження, яке встановило ознаки залежності Київської митрополії упц від російської православної церкви. Таке підпорядкування суперечить положенням українського законодавства, зокрема Закону "Про свободу совісті та релігійні організації".

ДЕСС видала припис із вимогою усунути порушення.

У своєму листі предстоятель упц митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис

– заявили у держслужбі.

У результаті, через відсутність підстав для перегляду або відкликання припису, було ухвалено остаточне рішення про афілійованість Київської митрополії з рпц.

Таким чином, діяльність Київської митрополії упц визнана такою, що прямо пов’язана з іноземною структурою, діяльність якої заборонена в Україні.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що керівництво упц мп приховує від вірян припис Держслужби з етнополітики, який вимагає розірвати зв'язки з рпц та засудити агресію рф. Невиконання вимог до 24 серпня може призвести до ліквідації Київської митрополії упц мп через суд.

Степан Гафтко

Суспільство
Служба безпеки України
Україна