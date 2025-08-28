Київську митрополію упц визнано афілійованою з забороненою російською церквою

27 серпня 2025 року Державна служба України з етнополітики та свободи совісті ухвалила рішення, яким Київську митрополію української православної церкви визнано афілійованою з іноземною релігійною організацією, що заборонена на території України. Про це повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті, пише УНН.

Деталі

Заборона ухвалена відповідно до Закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".

Перед цим відомство провело дослідження, яке встановило ознаки залежності Київської митрополії упц від російської православної церкви. Таке підпорядкування суперечить положенням українського законодавства, зокрема Закону "Про свободу совісті та релігійні організації".

ДЕСС видала припис із вимогою усунути порушення.

У своєму листі предстоятель упц митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис – заявили у держслужбі.

У результаті, через відсутність підстав для перегляду або відкликання припису, було ухвалено остаточне рішення про афілійованість Київської митрополії з рпц.

Таким чином, діяльність Київської митрополії упц визнана такою, що прямо пов’язана з іноземною структурою, діяльність якої заборонена в Україні.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що керівництво упц мп приховує від вірян припис Держслужби з етнополітики, який вимагає розірвати зв'язки з рпц та засудити агресію рф. Невиконання вимог до 24 серпня може призвести до ліквідації Київської митрополії упц мп через суд.