1 вересня, 18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
День міста Одеси та кокоса: що ще відзначають сьогодні

Київ • УНН

 • 0 перегляди

2 вересня Одеса відзначає 231-шу річницю заснування. Цього ж дня світ святкує Всесвітній день кокоса та День закінчення Другої світової війни.

День міста Одеси та кокоса: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні Одеса відзначає День міста, а любителі екзотичних фруктів можуть доєднатися до Всесвітнього дня кокоса, передає УНН.

День міста Одеса

Сьогодні, 2 вересня одесити та гості міста відзначають 231-шу річницю від дня заснування Одеси.

Проте зазначимо, що є й інші дати, які також асоціюються з Одесою та її історією. Наприклад, 10 квітня – День визволення Одеси від нацистських загарбників.

Також, історики пропонують відзначати 19 травня, як альтернативну дату заснування міста для того, щоб підкреслити його європейське коріння, а не лише імперське минуле.

Символ незламності українського народу: в Одесі відкрили пам’ятник спротиву24.08.25, 12:16 • 4172 перегляди

Всесвітній день кокоса

Щороку 2 вересня у великих країнах-виробниках кокосу, включаючи Індію, відзначається Всесвітній день кокосу. Цей особливий день був започаткований Азіатсько-Тихоокеанським кокосовим співтовариством зі штаб-квартирою в Джакарті. Цей день має на меті підвищити обізнаність про використання та переваги кокосів у різних галузях промисловості.

Кокос має багато корисних речовин. Його масло зволожує шкіру та покращує смак страв. Кокос багатий на поживні речовини інгредієнт та є  справжнім суперфудом.

День закінчення Другої світової війни

Сьогодні, 2 вересня Україна та світ відзначають День закінчення Другої світової війни. В цей день 1945 року Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію, що офіційно завершило війну.

Друга світова війна тривала з 1 вересня 1939 року до 2 вересня 1945 року. Воювало тоді понад 60 країн.

Загалом війна розпочалась з вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі.

Війна в Україні може тривати багато місяців через путіна - Мерц29.08.25, 19:30 • 3523 перегляди

День нотаріату

В Україні День нотаріату відзначають щороку 2 вересня. У 2010 році Президент України своїм указом заснував це свято за ініціативи Мін'юсту та нотаріальної палати України.

День пам’яті преподобних Антонія та Феодосія Києво‑Печерських

2 вересня вшановується пам՚ять преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських, які є засновниками одного з найвеличніших духовних центрів України-Руси, Києво-Печерської лаври, а також є основоположниками чернецтва на наших землях.

Київську митрополію упц визнано афілійованою з забороненою російською церквою28.08.25, 15:59 • 2523 перегляди

Анна Мурашко

СуспільствоУНН-Одеса
Міністерство юстиції України
Джакарта
Індія
Японія
Україна
Одеса
Польща