День міста Одеси та кокоса: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні Одеса відзначає День міста, а любителі екзотичних фруктів можуть доєднатися до Всесвітнього дня кокоса, передає УНН.

День міста Одеса

Сьогодні, 2 вересня одесити та гості міста відзначають 231-шу річницю від дня заснування Одеси.

Проте зазначимо, що є й інші дати, які також асоціюються з Одесою та її історією. Наприклад, 10 квітня – День визволення Одеси від нацистських загарбників.

Також, історики пропонують відзначати 19 травня, як альтернативну дату заснування міста для того, щоб підкреслити його європейське коріння, а не лише імперське минуле.

Всесвітній день кокоса

Щороку 2 вересня у великих країнах-виробниках кокосу, включаючи Індію, відзначається Всесвітній день кокосу. Цей особливий день був започаткований Азіатсько-Тихоокеанським кокосовим співтовариством зі штаб-квартирою в Джакарті. Цей день має на меті підвищити обізнаність про використання та переваги кокосів у різних галузях промисловості.

Кокос має багато корисних речовин. Його масло зволожує шкіру та покращує смак страв. Кокос багатий на поживні речовини інгредієнт та є справжнім суперфудом.

День закінчення Другої світової війни

Сьогодні, 2 вересня Україна та світ відзначають День закінчення Другої світової війни. В цей день 1945 року Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію, що офіційно завершило війну.

Друга світова війна тривала з 1 вересня 1939 року до 2 вересня 1945 року. Воювало тоді понад 60 країн.

Загалом війна розпочалась з вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі.

День нотаріату

В Україні День нотаріату відзначають щороку 2 вересня. У 2010 році Президент України своїм указом заснував це свято за ініціативи Мін'юсту та нотаріальної палати України.

День пам’яті преподобних Антонія та Феодосія Києво‑Печерських

2 вересня вшановується пам՚ять преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських, які є засновниками одного з найвеличніших духовних центрів України-Руси, Києво-Печерської лаври, а також є основоположниками чернецтва на наших землях.

