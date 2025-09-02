День міста Одеси та кокоса: що ще відзначають сьогодні
2 вересня Одеса відзначає 231-шу річницю заснування. Цього ж дня світ святкує Всесвітній день кокоса та День закінчення Другої світової війни.
Сьогодні Одеса відзначає День міста, а любителі екзотичних фруктів можуть доєднатися до Всесвітнього дня кокоса, передає УНН.
День міста Одеса
Сьогодні, 2 вересня одесити та гості міста відзначають 231-шу річницю від дня заснування Одеси.
Проте зазначимо, що є й інші дати, які також асоціюються з Одесою та її історією. Наприклад, 10 квітня – День визволення Одеси від нацистських загарбників.
Також, історики пропонують відзначати 19 травня, як альтернативну дату заснування міста для того, щоб підкреслити його європейське коріння, а не лише імперське минуле.
Всесвітній день кокоса
Щороку 2 вересня у великих країнах-виробниках кокосу, включаючи Індію, відзначається Всесвітній день кокосу. Цей особливий день був започаткований Азіатсько-Тихоокеанським кокосовим співтовариством зі штаб-квартирою в Джакарті. Цей день має на меті підвищити обізнаність про використання та переваги кокосів у різних галузях промисловості.
Кокос має багато корисних речовин. Його масло зволожує шкіру та покращує смак страв. Кокос багатий на поживні речовини інгредієнт та є справжнім суперфудом.
День закінчення Другої світової війни
Сьогодні, 2 вересня Україна та світ відзначають День закінчення Другої світової війни. В цей день 1945 року Японія підписала акт про беззастережну капітуляцію, що офіційно завершило війну.
Друга світова війна тривала з 1 вересня 1939 року до 2 вересня 1945 року. Воювало тоді понад 60 країн.
Загалом війна розпочалась з вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі.
День нотаріату
В Україні День нотаріату відзначають щороку 2 вересня. У 2010 році Президент України своїм указом заснував це свято за ініціативи Мін'юсту та нотаріальної палати України.
День пам’яті преподобних Антонія та Феодосія Києво‑Печерських
2 вересня вшановується пам՚ять преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських, які є засновниками одного з найвеличніших духовних центрів України-Руси, Києво-Печерської лаври, а також є основоположниками чернецтва на наших землях.
