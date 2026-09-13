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В Индонезии ищут судно с 241 пассажиром, которое исчезло в море — CNN

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Корабль Virgo Transport 8 потерял связь в Яванском море во время рейса в Южный Калимантан. О жертвах не сообщалось.

В Индонезии ищут судно с 241 пассажиром, которое исчезло в море — CNN

Индонезийские спасатели начали поисковую операцию в воскресенье после того, как пассажирское судно, на борту которого находилось не менее 240 человек, потеряло связь в Яванском море во время следования из Восточной Явы в Южный Калимантан на острове Борнео. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Управление поисково-спасательных работ в Банджармасине, столице провинции Южный Калимантан, сообщило, что получило информацию о том, что судно "Virgo Transport 8" потеряло связь во время следования в город из Сурабаи, второго по величине города Индонезии, расположенного в провинции Восточная Ява.

По предварительным данным, последнее известное местонахождение судна — в Яванском море, примерно в 148 километрах (92 милях) от причала в Банджармасине. Согласно паспортным данным судна, на борту находился 241 пассажир.

О жертвах пока не сообщалось.

Арианто Арди, руководитель оперативного штаба спасательной службы Банджармасина, подтвердил потерю связи с судном и сообщил, что к месту происшествия были направлены спасательные подразделения.

Напомним

Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии 6 сентября привело к прекращению работы международного аэропорта Сукарно-Хатта в Джакарте.

Евгений Устименко

Новости Мира
Эвакуация
Извержение вулкана
Индонезия
Джакарта