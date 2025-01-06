Многие рейсы с Бали задерживаются: связано ли это со вспышкой вируса в Китае

Украинские блогерки Кариша и Руслана сообщили, что в настоящее время не могут вылететь с Бали. Самолет, на котором они должны были возвращаться домой, был отменен. Пишет УНН со ссылкой на Instagram-страницы блогерок.

Что стало причиной отмены рейсов и задержек?

Одной из вероятных причин девушки назвали вспышку вируса в Китае, но официального подтверждения этой информации пока нет.

Руслана в Instagram опубликовала историю, в которой указала: "С рейсами проблема, вспышка вируса в Китае, больницы переполнены. Это приводит к закрытию аэропортов, чтобы вы понимали, балийцы одни из первых их закрывают! Поэтому радоваться пока нечему".

Позже она добавила, что их туроператор забронировал для них отель до 8 января.

"Раньше 8 отсюда не вылетим. Прислали мне еще одну версию, почему рейсы отменили", — отметила Руслана.

В ответах на ее историю в одном из комментариев также говорилось о том, что отмена рейсов с Бали может быть связана с извержением вулкана Левотоби Лаки-Лаки на острове Флорес, Индонезия. Вулканический пепел, по-видимому, нарушил воздушное движение, что стало причиной задержек и отмены части международных рейсов в и из аэропорта Нгурах-Рай на Бали. Однако последний раз об этом сообщали СМИ еще в ноябре.

В то же время, если обратить внимание на онлайн-табло аэропорта Нгурах-Рай, то все рейсы обозначены как "запланированные" или "ожидаются". УНН также обратился в аэропорт Нгура-Раи, чтобы узнать больше о задержках.

"Рейс номер AK374 все еще находится в пути из Куала-Лумпура в Денпасар, ожидаемое время прибытия - 01:08 ночи", — сообщили в аэропорту.

Также был задан вопрос относительно рейса, находившегося в статусе "неизвестно". Из аэропорта сообщили, что посадка на этот рейс уже завершается.

Отметим, что из аэропорта Сукарно-Хатта в Джакарте в настоящее время задерживаются многочисленные рейсы.

Напомним

В Китае зафиксирована вспышка заболеваний, связанных с метапневмовирусом: больницы переполнены детьми.