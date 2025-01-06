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Багато рейсів з Балі затримуються: чи пов'язано це зі спалахом вірусу у Китаї

Багато рейсів з Балі затримуються: чи пов'язано це зі спалахом вірусу у Китаї

Київ • УНН

 • 29596 перегляди

Блогерки не можуть вилетіти з Балі через скасування рейсів. Причинами називають спалах вірусу в Китаї та можливе виверження вулкана, хоча аеропорт працює у штатному режимі.

Українські блогерки Каріша та Руслана повідомили, що наразі не можуть вилетіти з Балі. Літак, на якому вони мали повертатися додому, скасували. Пише УНН з посиланням на Instagram-сторінки блогерок. 

Що стало причиною відміни рейсів та затримок?

Однією з ймовірних причин дівчата назвали спалах вірусу в Китаї, проте офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Руслана в Instagram опублікувала історію, де зазначила: "З рейсами проблема, спалах вірусу в Китаї, лікарні переповнені. Це призводить до закриття аеропортів, щоб ви розуміли, балійці одні з перших їх закривають! Тому радіти поки що нічому".

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Пізніше вона додала, що їхній туроператор забронював для них готель до 8 січня.

"Раніше 8 звідси не вилетимо. Надіслали мені ще одну версію, чому рейси скасували", — зазначила Руслана.

У відповідях на її історію в одному з коментарів також йшлося про те, що скасування рейсів із Балі може бути пов’язане з виверженням вулкана Левотобі Лаки-Лаки на острові Флорес, Індонезія. Вулканічний попіл нібито порушив повітряний рух, що стало причиною затримок і скасувань частини міжнародних рейсів до та з аеропорту Нгурах-Рай на Балі. Однак останній раз про це повідомляли ЗМІ ще в листопаді.

Водночас, якщо звернути увагу на онлайн-табло аеропорту Нгурах-Рай, то всі рейси позначені як "заплановані" або "очікуються". УНН також звернувся до аеропорту Нгура-Раї, щоб дізнатися більше про затримки.

"Рейс номер AK374 все ще перебуває в дорозі з Куала-Лумпура до Денпасара, очікуваний час прибуття — 01:08 ночі", — повідомили в аеропорту.

Також було запитано щодо рейсу, який знаходився в статусі "невідомо". З аеропорту повідомили, що посадка на цей рейс вже завершується.

Зазначимо, що з аеропорту Сукарно-Хатта в Джакарті наразі затримуються численні рейси.

Нагадаємо

У Китаї зафіксовано спалах захворювань, пов'язаних із метапневмовірусом: лікарні переповнені дітьми.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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