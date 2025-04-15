Літак Jetstar, що летів з Балі до Мельбурна з 200 пасажирами, повернувся через неадекватного пасажира, який намагався відкрити
двері. Порушника зняли з рейсу.
З Бленхеймського палацу викрали золотий унітаз вагою 98 кг, що був частиною мистецької виставки. Троє підозрюваних постали перед
судом за пограбування та спробу продажу викраденого золота.
Придбана Олександром Волошиним вілла на Балі зазнала підтоплення. Орендарі допомогли вирішити ситуацію, а блогер прокоментував ризики інвестування в нерухомість за кордоном.
На Балі дев'ять громадян рф викрали та пограбували українця Ігора Єрмакова на $214 тисяч у криптовалюті. Поліція заарештувала одного з підозрюваних - 30-річного Хасана Ашкабова.
Блогерки не можуть вилетіти з Балі через скасування рейсів. Причинами називають спалах вірусу в Китаї та можливе виверження
вулкана, хоча аеропорт працює у штатному режимі.
Експерт назвала найпопулярніші напрямки для купівлі нерухомості за кордоном та можливості для інвесторів.