Багато рейсів з Балі затримуються: чи пов'язано це зі спалахом вірусу у Китаї

Блогерки не можуть вилетіти з Балі через скасування рейсів. Причинами називають спалах вірусу в Китаї та можливе виверження вулкана, хоча аеропорт працює у штатному режимі.