У Бангкоку сталось масштабне просідання грунту біля лікарні: глибина сягає близько 50 метрів
У столиці Таїланду біля центральної лікарні утворилася яма площею 900 кв.м та глибиною 50 метрів через просідання ґрунту. Це паралізувало рух транспорту та порушило роботу комунальних служб, а лікарня тимчасово не приймає пацієнтів.
Провалля глибиною 50 метрів простягалося приблизно на 900 квадратних метрів перед лікарнею Ваджира, паралізувавши рух транспорту.
На відео в соціальних мережах видно, як дорога повільно просідає, оскільки вода виливається з дренажної труби, тягнучи за собою стовпи електропередач. Адміністрація лікарні оголосила, що не прийматиме пацієнтів, поки триває інцидент.
"Бруд з будівництва підземного поїзда просочувався всередину. На щастя, загиблих і постраждалих немає", – сказав журналістам прем’єр-міністр Анутін Чарнвіракул.
Губернатор Бангкока Чадчарт Сіттіпунт заявив, що прорвало трубу, тому також були перерізані лінії водопостачання та електропередач.
"У лікарні немає проблем, але ми стурбовані поліцейською дільницею: там все ще небезпечно, і населення евакуювали", – сказав він.
До полудня влада заявила, що запобігла подальшим зсувам наземних споруд і уважно стежить за місцем події.
