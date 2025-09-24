У Бангкоку сталось масштабне просідання грунту біля лікарні: глибина сягає близько 50 метрів

$41.380.00
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
13:04 • 10273 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 13823 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 16040 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 27012 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 17219 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 30352 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 17849 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 18140 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 15108 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні
Дрони СБУ вдруге за тиждень вразили нафтохімічний завод у Башкортостані - джерело
"Стіна дронів" може бути готова за рік - комісар ЄС з оборони
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось
Угорщина не збирається відмовлятися від російської нафти, навіть якщо Трамп попросить
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 30356 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митців
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Петр Павел
Урсула фон дер Ляєн
Ольга Стефанишина
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Іран
Північна Корея
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Lockheed Martin F-35 Lightning II

У Бангкоку сталось масштабне просідання грунту біля лікарні: глибина сягає близько 50 метрів

Київ • УНН

 • 136 перегляди

У столиці Таїланду біля центральної лікарні утворилася яма площею 900 кв.м та глибиною 50 метрів через просідання ґрунту. Це паралізувало рух транспорту та порушило роботу комунальних служб, а лікарня тимчасово не приймає пацієнтів.

У столиці Таїланду через масштабне просідання грунту біля центральної лікарні утворилась яма, площею 900 кв.м. Рух транспорту був паралізований, а робота комунальних служб - порушена, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Провалля глибиною 50 метрів простягалося приблизно на 900 квадратних метрів перед лікарнею Ваджира, паралізувавши рух транспорту.

На відео в соціальних мережах видно, як дорога повільно просідає, оскільки вода виливається з дренажної труби, тягнучи за собою стовпи електропередач. Адміністрація лікарні оголосила, що не прийматиме пацієнтів, поки триває інцидент.

"Бруд з будівництва підземного поїзда просочувався всередину. На щастя, загиблих і постраждалих немає", – сказав журналістам прем’єр-міністр Анутін Чарнвіракул.

Губернатор Бангкока Чадчарт Сіттіпунт заявив, що прорвало трубу, тому також були перерізані лінії водопостачання та електропередач.

"У лікарні немає проблем, але ми стурбовані поліцейською дільницею: там все ще небезпечно, і населення евакуювали", – сказав він.

До полудня влада заявила, що запобігла подальшим зсувам наземних споруд і уважно стежить за місцем події.

Доповнення

На індонезійському острові Балі 14 людей загинули внаслідок найсильніших за 10 років повеней. Провінційний уряд оголосив надзвичайний стан на тиждень, рятувальники шукають зниклих.

Кількість жертв зсувів і повеней на півночі Таїланду, спричинених тайфуном Каджікі, зросла до п’яти осіб, ще 15 отримали поранення.

Павло Зінченко

Новини Світу
Електроенергія
Чатчат Сіттіпунт
Reuters
Таїланд
Балі (провінція)