Щонайменше 14 людей загинули внаслідок повеней на Балі

Щонайменше 14 людей загинули на індонезійському острові Балі внаслідок найсильніших за останні 10 років повеней. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Зливові дощі спричинили сильні повені по всьому острову, змусивши річки вийти з берегів. Дощі вже припинилися, і рівень води знижується, але рятувальники все ще шукають вцілілих. Двоє людей зникли безвісти в Денпасарі, де сталися вісім із загальних смертей.

З вівторка сотні жителів були евакуйовані, оскільки їхні домівки опинилися під водою. Основні дороги були перекриті через зсуви, щонайменше два мости пошкоджено.

Люди тут були шоковані. Повінь була дуже сильною. Я думала, що на Балі достатня дренажна система розповіла жителька Балі.

Провінційний уряд оголосив надзвичайний стан терміном на один тиждень.

Президент Прабово Субіанто висловив глибокі співчуття з приводу повені у своїй заяві в середу. Президент доручив усім відповідним установам діяти "швидко" та наголосив на необхідності "цільової допомоги", повідомив його кабінет-секретар.

Ньоман Сідакар'я, голова пошуково-рятувального агентства Балі, повідомив місцевому агентству Antara, що рятувальним командам "важко дістатися до підтоплених районів".

"Повінь повсюди, навіть вантажівки ледве можуть проїхати", — сказав він.

За словами влади, двоє людей загинули від ураження електричним струмом і були змиті течією на південному заході Балі в окрузі Джембрана.

Ще вісім жертв були знайдені мертвими в Денпасарі, столиці Балі, троє — в окрузі Гіаньяр. В окрузі Бадунг загинула одна людина.

Щонайменше 85 людей були евакуйовані до тимчасових укриттів у районі Джембрана на південному заході Балі, у Денпасарі обвалилися два будинки.

Доповнення

Балі — не єдиний острів в Індонезії, що постраждав від раптових повеней та сильних дощів.

Щонайменше три людини загинули, двоє отримали поранення і четверо зникли безвісти в сусідній провінції Східна Нуса-Тенґґара, повідомило агентство з надзвичайних ситуацій у вівторок.

На кліматологічній станції на Балі зафіксували понад 385 мм опадів за 24 години.

Також сильно постраждали популярні туристичні райони — готелі та підприємства борються з наслідками. Посадовці в деяких районах кажуть, що сміття забило дренажні системи, що погіршило повені. Острів давно має проблеми з управлінням відходами та слабкою інфраструктурою.

Балі все ще перебуває під попередженням про сильну погоду, хоча з четверга очікується зменшення інтенсивності дощів.

Зсуви та раптові повені не є рідкістю в Індонезійському архіпелазі, особливо під час сезону дощів, і, за словами офіційних осіб, зміна клімату лише погіршила ситуацію.

