Щонайменше 14 людей загинули внаслідок повеней на Балі

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11:02 • 1812 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 6448 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 10048 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 16115 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 36087 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 43872 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 95956 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 50525 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47866 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43748 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.1м/с
32%
755мм
Популярнi новини
Ворог проводить рейди на ТОТ й шукає тих, хто допомагає Силам оборони11 вересня, 02:43 • 7516 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля11 вересня, 03:46 • 20395 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto06:42 • 13981 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН07:22 • 14285 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 7108 перегляди
Публікації
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 3168 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 36092 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 95959 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 86492 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 65646 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Денис Шмигаль
Андрій Пишний
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Білорусь
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 3168 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 7250 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 26322 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 90854 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 82040 перегляди
Актуальне
Нафта
Свіфт
DJI Mavic
Falcon 9
SpaceX Starship

Щонайменше 14 людей загинули внаслідок повеней на Балі

Київ • УНН

 • 668 перегляди

На індонезійському острові Балі 14 людей загинули внаслідок найсильніших за 10 років повеней. Провінційний уряд оголосив надзвичайний стан на тиждень, рятувальники шукають зниклих.

Щонайменше 14 людей загинули внаслідок повеней на Балі

Щонайменше 14 людей загинули на індонезійському острові Балі внаслідок найсильніших за останні 10 років повеней. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Зливові дощі спричинили сильні повені по всьому острову, змусивши річки вийти з берегів. Дощі вже припинилися, і рівень води знижується, але рятувальники все ще шукають вцілілих. Двоє людей зникли безвісти в Денпасарі, де сталися вісім із загальних смертей.

З вівторка сотні жителів були евакуйовані, оскільки їхні домівки опинилися під водою. Основні дороги були перекриті через зсуви, щонайменше два мости пошкоджено.

Люди тут були шоковані. Повінь була дуже сильною. Я думала, що на Балі достатня дренажна система

розповіла жителька Балі.

Провінційний уряд оголосив надзвичайний стан терміном на один тиждень.

Президент Прабово Субіанто висловив глибокі співчуття з приводу повені у своїй заяві в середу. Президент доручив усім відповідним установам діяти "швидко" та наголосив на необхідності "цільової допомоги", повідомив його кабінет-секретар.

Ньоман Сідакар'я, голова пошуково-рятувального агентства Балі, повідомив місцевому агентству Antara, що рятувальним командам "важко дістатися до підтоплених районів".

"Повінь повсюди, навіть вантажівки ледве можуть проїхати", — сказав він.

Раптові повені на заході Китаю: 10 загиблих, 33 зниклих безвісти08.08.25, 17:57 • 3538 переглядiв

За словами влади, двоє людей загинули від ураження електричним струмом і були змиті течією на південному заході Балі в окрузі Джембрана.

Ще вісім жертв були знайдені мертвими в Денпасарі, столиці Балі, троє — в окрузі Гіаньяр. В окрузі Бадунг загинула одна людина.

Щонайменше 85 людей були евакуйовані до тимчасових укриттів у районі Джембрана на південному заході Балі, у Денпасарі обвалилися два будинки.

Доповнення

Балі — не єдиний острів в Індонезії, що постраждав від раптових повеней та сильних дощів.

Щонайменше три людини загинули, двоє отримали поранення і четверо зникли безвісти в сусідній провінції Східна Нуса-Тенґґара, повідомило агентство з надзвичайних ситуацій у вівторок.

На кліматологічній станції на Балі зафіксували понад 385 мм опадів за 24 години.

Також сильно постраждали популярні туристичні райони — готелі та підприємства борються з наслідками. Посадовці в деяких районах кажуть, що сміття забило дренажні системи, що погіршило повені. Острів давно має проблеми з управлінням відходами та слабкою інфраструктурою.

Балі все ще перебуває під попередженням про сильну погоду, хоча з четверга очікується зменшення інтенсивності дощів.

Зсуви та раптові повені не є рідкістю в Індонезійському архіпелазі, особливо під час сезону дощів, і, за словами офіційних осіб, зміна клімату лише погіршила ситуацію.

Зливи в Індії спричинили повені, зсув на паломницькому маршруті забрав життя 30 людей27.08.25, 08:59 • 3314 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Електроенергія
Індонезія
Балі (провінція)