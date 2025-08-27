$41.430.15
01:39 • 9350 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 43817 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 78843 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 52713 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 117845 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 141899 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 140562 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 57100 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153172 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63810 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Зливи в Індії спричинили повені, зсув на паломницькому маршруті забрав життя 30 людей

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Сильний дощ спричинив зсув на паломницькому маршруті в Джамму, Індія, загинуло щонайменше 30 людей. Влада закликала людей залишатися вдома вночі через повені та прогнозує подальші дощі.

Зливи в Індії спричинили повені, зсув на паломницькому маршруті забрав життя 30 людей

Сильний дощ спровокував зсув ґрунту на знаменитому паломницькому маршруті індуїстів у північному регіоні Індії Джамму, у результаті чого, за даними ANI у середу, загинули щонайменше 30 людей. У зв'язку з повенями влада закликала людей залишатися вдома ночами, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Співробітники синоптичної служби прогнозують нові дощі та грози з поривчастим вітром у гірському регіоні Ладакх, а також сильні дощі, як очікується, обрушаться на федеральну територію Джамму та Кашмір.

Влада відчувала труднощі з відновленням послуг зв'язку, оскільки зв'язок "практично був відсутній", заявив Омар Абдулла, головний міністр території.

За даними ANI, внаслідок зсуву, що стався у вівторок біля святилища Вайшно Деві на шляху паломників, загинули щонайменше 30 людей.

Це черговий випадок зсуву, викликаного зливами в Гімалайському регіоні, внаслідок якого минулого тижня загинули 60 людей, а 200 людей зникли безвісти в Кіштварі (Індійський Кашмір).

Влада також розпорядилася закрити навчальні заклади в Джамму, де, за даними метеорологічних служб, у вівторок випало 368 мм опадів.

Річки Таві, Ченаб та Басантар вийшли з берегів і перевищили допустимі норми, викликавши повені у низинних районах, повідомив журналістам представник округу Джамму Ракеш Кумар.

На телевізійних кадрах видно, як автомобілі падають у велику вирву після обвалення мосту на річці Таві, а також пошкоджено деякі автомагістралі, які пов'язують Джамму з іншою частиною Індії.

Сусід і противник Індії, Пакистан, останніми тижнями також страждає від мусонних дощів.

У вівторок Пакистан заявив, що його велика східна провінція Пенджаб зіткнулася з "дуже високою або винятково високою" небезпекою повені через поєднання сильних дощів і рішення Індії скинути воду з двох гребель.

Кількість переміщених осіб у провінції наразі перевищує 150 000 осіб, включаючи майже 35 000 осіб, які добровільно залишили свої будинки після попереджень про повені, викликані сильними дощами, що почалися 14 серпня, повідомили офіційні особи.

Понад 280 людей загинули від повеней в Індії та Пакистані16.08.25, 08:03 • 4446 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуПодії
Чинаб (річка)
Reuters
Індія
Пакистан