Зливи в Індії спричинили повені, зсув на паломницькому маршруті забрав життя 30 людей

Сильний дощ спровокував зсув ґрунту на знаменитому паломницькому маршруті індуїстів у північному регіоні Індії Джамму, у результаті чого, за даними ANI у середу, загинули щонайменше 30 людей. У зв'язку з повенями влада закликала людей залишатися вдома ночами, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Співробітники синоптичної служби прогнозують нові дощі та грози з поривчастим вітром у гірському регіоні Ладакх, а також сильні дощі, як очікується, обрушаться на федеральну територію Джамму та Кашмір.

Влада відчувала труднощі з відновленням послуг зв'язку, оскільки зв'язок "практично був відсутній", заявив Омар Абдулла, головний міністр території.

За даними ANI, внаслідок зсуву, що стався у вівторок біля святилища Вайшно Деві на шляху паломників, загинули щонайменше 30 людей.

Це черговий випадок зсуву, викликаного зливами в Гімалайському регіоні, внаслідок якого минулого тижня загинули 60 людей, а 200 людей зникли безвісти в Кіштварі (Індійський Кашмір).

Влада також розпорядилася закрити навчальні заклади в Джамму, де, за даними метеорологічних служб, у вівторок випало 368 мм опадів.

Річки Таві, Ченаб та Басантар вийшли з берегів і перевищили допустимі норми, викликавши повені у низинних районах, повідомив журналістам представник округу Джамму Ракеш Кумар.

На телевізійних кадрах видно, як автомобілі падають у велику вирву після обвалення мосту на річці Таві, а також пошкоджено деякі автомагістралі, які пов'язують Джамму з іншою частиною Індії.

Сусід і противник Індії, Пакистан, останніми тижнями також страждає від мусонних дощів.

У вівторок Пакистан заявив, що його велика східна провінція Пенджаб зіткнулася з "дуже високою або винятково високою" небезпекою повені через поєднання сильних дощів і рішення Індії скинути воду з двох гребель.

Кількість переміщених осіб у провінції наразі перевищує 150 000 осіб, включаючи майже 35 000 осіб, які добровільно залишили свої будинки після попереджень про повені, викликані сильними дощами, що почалися 14 серпня, повідомили офіційні особи.

