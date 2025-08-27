$41.430.15
Ливни в Индии вызвали наводнения, оползень на паломническом маршруте унес жизни 30 человек

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Сильный дождь вызвал оползень на паломническом маршруте в Джамму, Индия, погибло по меньшей мере 30 человек. Власти призвали людей оставаться дома ночью из-за наводнений и прогнозируют дальнейшие дожди.

Ливни в Индии вызвали наводнения, оползень на паломническом маршруте унес жизни 30 человек

Сильный дождь спровоцировал оползень на знаменитом паломническом маршруте индуистов в северном регионе Индии Джамму, в результате чего, по данным ANI в среду, погибли по меньшей мере 30 человек. В связи с наводнениями власти призвали людей оставаться дома по ночам, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Сотрудники синоптической службы прогнозируют новые дожди и грозы с порывистым ветром в горном регионе Ладакх, а также сильные дожди, как ожидается, обрушатся на федеральную территорию Джамму и Кашмир.

Власти испытывали трудности с восстановлением услуг связи, поскольку связь "практически отсутствовала", заявил Омар Абдулла, главный министр территории.

По данным ANI, в результате оползня, произошедшего во вторник возле святилища Вайшно Деви на пути паломников, погибли по меньшей мере 30 человек.

Это очередной случай оползня, вызванного ливнями в Гималайском регионе, в результате которого на прошлой неделе погибли 60 человек, а 200 человек пропали без вести в Киштваре (Индийский Кашмир).

Власти также распорядились закрыть учебные заведения в Джамму, где, по данным метеорологических служб, во вторник выпало 368 мм осадков.

Реки Тави, Ченаб и Басантар вышли из берегов и превысили допустимые нормы, вызвав наводнения в низменных районах, сообщил журналистам представитель округа Джамму Ракеш Кумар.

На телевизионных кадрах видно, как автомобили падают в большую воронку после обрушения моста на реке Тави, а также повреждены некоторые автомагистрали, которые связывают Джамму с остальной частью Индии.

Сосед и противник Индии, Пакистан, в последние недели также страдает от муссонных дождей.

Во вторник Пакистан заявил, что его крупная восточная провинция Пенджаб столкнулась с "очень высокой или исключительно высокой" опасностью наводнения из-за сочетания сильных дождей и решения Индии сбросить воду с двух плотин.

Число перемещенных лиц в провинции в настоящее время превышает 150 000 человек, включая почти 35 000 человек, которые добровольно покинули свои дома после предупреждений о наводнениях, вызванных сильными дождями, начавшимися 14 августа, сообщили официальные лица.

Юлия Шрамко

