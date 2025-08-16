Более 280 человек погибли от наводнений в Индии и Пакистане

Внезапные наводнения, вызванные ливневыми дождями, унесли жизни более 280 человек в Индии и Пакистане, а десятки других пропали без вести, сообщили официальные лица в пятницу, на фоне того, как спасатели эвакуировали около 1600 человек из двух горных районов соседних стран, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Наводнение началось в четверг в контролируемом Индией Кашмире и распространилось на север и северо-запад Пакистана, вызванное внезапными, интенсивными ливнями на небольших территориях. Из-за наводнений и последующих оползней ранены десятки людей и эвакуированы и спасены тысячи других, особенно в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Такие ливни все чаще случаются в Гималайских регионах Индии и северных районах Пакистана, и эксперты заявили, что изменение климата является одним из факторов, способствующих этому.

Лидеры обеих стран выразили соболезнования семьям жертв и заверили их в скорой помощи.

