Более 280 человек погибли от наводнений в Индии и Пакистане

15 августа, 23:06 • 48777 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 76081 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 45410 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 42290 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 40542 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 102266 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 170723 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 83980 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 158328 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56712 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Холодный Яр" освободил Грузское и Веселое: работы с пулеметами и артиллерия уничтожили оккупантовVideo15 августа, 21:20 • 13108 просмотра
Трамп отменил обед с российской делегацией и возвращается в Вашингтон23:40 • 10459 просмотра
"Это не дипломатия, а театр": Шумер о встрече Трампа с путинымVideo01:12 • 13724 просмотра
Трамп после встречи с путиным: "Теперь все зависит от Зеленского"01:33 • 56830 просмотра
Белый дом опубликовал черно-белое фото Трампа и путина с неоднозначной подписьюPhoto02:33 • 6724 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 170725 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 151395 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 158330 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 175607 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 260979 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Соединённые Штаты
Украина
Аляска
Белый дом
Вашингтон
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал03:37 • 3752 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 110960 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 192400 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 138252 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 152377 просмотра
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Евро
Поезд
Хранитель

Более 280 человек погибли от наводнений в Индии и Пакистане

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Более 280 человек погибли в Индии и Пакистане из-за внезапных наводнений, вызванных ливневыми дождями. Спасатели эвакуировали около 1600 человек, а десятки считаются пропавшими без вести.

Более 280 человек погибли от наводнений в Индии и Пакистане

Внезапные наводнения, вызванные ливневыми дождями, унесли жизни более 280 человек в Индии и Пакистане, а десятки других пропали без вести, сообщили официальные лица в пятницу, на фоне того, как спасатели эвакуировали около 1600 человек из двух горных районов соседних стран, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Наводнение началось в четверг в контролируемом Индией Кашмире и распространилось на север и северо-запад Пакистана, вызванное внезапными, интенсивными ливнями на небольших территориях. Из-за наводнений и последующих оползней ранены десятки людей и эвакуированы и спасены тысячи других, особенно в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Такие ливни все чаще случаются в Гималайских регионах Индии и северных районах Пакистана, и эксперты заявили, что изменение климата является одним из факторов, способствующих этому.

Лидеры обеих стран выразили соболезнования семьям жертв и заверили их в скорой помощи.

Внезапные наводнения на западе Китая: 10 погибших, 33 пропавших без вести08.08.25, 17:57 • 3439 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Мексика
Гималаи
Индия
Пакистан