$41.450.06
48.440.21
ukenru
15 серпня, 23:06 • 48826 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 76111 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 45437 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 42317 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 40567 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 102282 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 170749 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 83983 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 158350 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56712 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Понад 280 людей загинули від повеней в Індії та Пакистані

Київ • УНН

 • 490 перегляди

Понад 280 людей загинули в Індії та Пакистані через раптові повені, спричинені зливовими дощами. Рятувальники евакуювали близько 1600 осіб, а десятки вважаються зниклими безвісти.

Понад 280 людей загинули від повеней в Індії та Пакистані

Раптові повені, спричинені зливовими дощами, забрали життя понад 280 людей в Індії та Пакистані, а десятки інших зникли безвісти, повідомили чиновники у п'ятницю, на тлі того, як рятувальники евакуювали близько 1600 людей з двох гірських районів сусідніх країн, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Повінь почалася у четвер у контрольованому Індією Кашмірі та поширилася на північ та північний захід Пакистану, спричинена раптовими, інтенсивними зливами на невеликих територіях. Через повені та подальші зсуви поранено десятки людей та евакуйовано та врятовано тисячі інших, особливо в провінції Хайбер-Пахтунхва.

Такі зливи все частіше трапляються в Гімалайських регіонах Індії та північних районах Пакистану, і експерти заявили, що зміна клімату є одним із факторів, що цьому сприяє.

Лідери обох країн висловили співчуття родинам жертв та запевнили їх у швидкій допомозі.

Раптові повені на заході Китаю: 10 загиблих, 33 зниклих безвісти08.08.25, 17:57 • 3439 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Мексика
Гімалаї
Індія
Пакистан