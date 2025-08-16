Понад 280 людей загинули від повеней в Індії та Пакистані

Раптові повені, спричинені зливовими дощами, забрали життя понад 280 людей в Індії та Пакистані, а десятки інших зникли безвісти, повідомили чиновники у п'ятницю, на тлі того, як рятувальники евакуювали близько 1600 людей з двох гірських районів сусідніх країн, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Повінь почалася у четвер у контрольованому Індією Кашмірі та поширилася на північ та північний захід Пакистану, спричинена раптовими, інтенсивними зливами на невеликих територіях. Через повені та подальші зсуви поранено десятки людей та евакуйовано та врятовано тисячі інших, особливо в провінції Хайбер-Пахтунхва.

Такі зливи все частіше трапляються в Гімалайських регіонах Індії та північних районах Пакистану, і експерти заявили, що зміна клімату є одним із факторів, що цьому сприяє.

Лідери обох країн висловили співчуття родинам жертв та запевнили їх у швидкій допомозі.

Раптові повені на заході Китаю: 10 загиблих, 33 зниклих безвісти