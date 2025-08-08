Раптові повені на заході Китаю: 10 загиблих, 33 зниклих безвісти

В результаті раптових повеней на північному заході Китаю загинуло щонайменше десять осіб. Ще 33 людини вважаються зниклими безвісти. Про це повідомило в п'ятницю китайське державне телебачення та AP, передає УНН.

Деталі

Щонайменше 10 людей загинули, а 33 зникли безвісти внаслідок раптових повеней у повіті Юйчжун у північно-західній китайській провінції Ганьсу, повідомили в п'ятницю китайські державні ЗМІ.

З 7 серпня безперервні проливні дощі спричиняють раптові паводки - повідомила національна телекомпанія CCTV.

Оголошено, що десять осіб загинули і 33 зникли безвісти.

Сильні дощі, що почалися з четверга, спричинили раптові повені та щонайменше один зсув у гірських районах поблизу міста Ланьчжоу.

Злива призвела до відключення електроенергії та телекомунікацій у гірському районі Сінлун.

Понад 4000 людей у чотирьох селах залишилися безвісти.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін наказав "докласти всіх зусиль" для порятунку зниклих безвісти, повідомила CCTV.

Нагадаємо

У північному Китаї, включаючи Пекін, з 23 по 28 липня випало 543,4 мм опадів, що майже дорівнює річній нормі, спричинивши повені та зсуви. Внаслідок негоди загинуло щонайменше 38 людей, понад 80 000 були евакуйовані, а інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

У Китаї на південно-західну провінцію Гуйчжоу знову обрушилися зливи - удруге за тиждень. Внаслідок цього було наполовину затоплено вже раніше постраждале від повені місто Жунцзян, жителів якого було евакуйовано на височини

Голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що країна перебуває на "критичній" стадії літнього сезону повеней.

Сі Цзіньпін у розмові з путіним підтримав зусилля США та росії щодо просування політичного врегулювання кризи в Україні.