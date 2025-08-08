Китай радий, що США і росія підтримують контакти для врегулювання війни в Україні – Сі Цзіньпін

Китай радий бачити, що Сполучені Штати та росія підтримують контакти та покращують зв'язки для просування політичного врегулювання кризи в Україні. Про це заявив китайський лідер Сі Цзіньпін у телефонній розмові з російським диктатором володимиром путіним, передає УНН з посиланням Reuters.

Деталі

Пекін дотримуватиметься своєї позиції щодо необхідності мирних переговорів та дипломатичного вирішення конфлікту, цитує китайський державний мовник CCTV слова Сі до путіна. За даними CCTV, дзвінок відбувся на прохання російського диктатора.

Розмова відбулася після того, як кремль заявив у четвер, що путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом найближчими днями в пошуках припинення війни, яка триває вже четвертий рік.

Трамп зайняв більш примирливий підхід до росії після повернення до Білого дому в січні, але висловив зростаюче розчарування путіним через відсутність прогресу в напрямку миру та погрожував запровадити високі тарифи на країни, включаючи Китай, які купують російську нафту.

У середу Трамп заявив, що може оголосити про подальші мита для Китаю, аналогічні 25% митам, які він уже запровадив проти Індії за купівлю російської нафти.

Трамп заявив, що зустрінеться з Сі, якщо торговельна угода буде укладена

Речник Міністерства закордонних справ Китаю, у відповідь на ці зауваження Трампа, заявив у п'ятницю, що торговельна та енергетична співпраця Китаю з росією є "справедливою та законною".

Ми продовжуватимемо вживати розумних заходів для забезпечення енергетичної безпеки, виходячи з наших власних національних інтересів – йдеться у заяві речника Го Цзякуня, опублікованій Міністерством закордонних справ Китаю.

Розмова між Сі та путіним була їхньою другою менш ніж за два місяці. Дві країни ще більше зміцнили свою економічну, торговельну та безпекову співпрацю після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, яке спричинило різке погіршення відносин москви із Заходом.

Очікується, що путін відвідає Китай у вересні для участі в заходах, присвячених 80-й річниці закінчення Другої світової війни.

Доповнення

Китай свідомо затягує війну в Україні, зміцнюючи військову й економічну співпрацю з росією. У Пекіні вважають конфлікт вигідним для послаблення США. Така позиція зводить нанівець мирні ініціативи Заходу.