Китай рад, что США и россия поддерживают контакты для урегулирования войны в Украине – Си Цзиньпин
Киев • УНН
Си Цзиньпин в разговоре с путиным поддержал усилия США и россии по продвижению политического урегулирования кризиса в Украине. Пекин настаивает на мирных переговорах и дипломатическом разрешении конфликта.
Китай рад видеть, что Соединенные Штаты и россия поддерживают контакты и улучшают связи для продвижения политического урегулирования кризиса в Украине. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин в телефонном разговоре с российским диктатором владимиром путиным, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Пекин будет придерживаться своей позиции относительно необходимости мирных переговоров и дипломатического решения конфликта, цитирует китайский государственный вещатель CCTV слова Си путину. По данным CCTV, звонок состоялся по просьбе российского диктатора.
Разговор состоялся после того, как кремль заявил в четверг, что путин встретится с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни в поисках прекращения войны, которая длится уже четвертый год.
Трамп занял более примирительный подход к россии после возвращения в Белый дом в январе, но выразил растущее разочарование путиным из-за отсутствия прогресса в направлении мира и угрожал ввести высокие тарифы на страны, включая Китай, которые покупают российскую нефть.
В среду Трамп заявил, что может объявить о дальнейших пошлинах для Китая, аналогичных 25% пошлинам, которые он уже ввел против Индии за покупку российской нефти.
Представитель Министерства иностранных дел Китая, в ответ на эти замечания Трампа, заявил в пятницу, что торговое и энергетическое сотрудничество Китая с россией является "справедливым и законным".
Мы будем продолжать принимать разумные меры для обеспечения энергетической безопасности, исходя из наших собственных национальных интересов
Разговор между Си и путиным был их вторым менее чем за два месяца. Две страны еще больше укрепили свое экономическое, торговое и безопасное сотрудничество после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, которое привело к резкому ухудшению отношений москвы с Западом.
Ожидается, что путин посетит Китай в сентябре для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Дополнение
Китай сознательно затягивает войну в Украине, укрепляя военное и экономическое сотрудничество с россией. В Пекине считают конфликт выгодным для ослабления США. Такая позиция сводит на нет мирные инициативы Запада.