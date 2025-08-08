$41.460.15
48.280.01
ukenru
Эксклюзив
13:00 • 17162 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 16595 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49 • 36646 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 46576 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 37547 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 32053 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 58338 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 24409 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
8 августа, 06:06 • 62533 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 59570 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
Китай рад, что США и россия поддерживают контакты для урегулирования войны в Украине – Си Цзиньпин

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

Си Цзиньпин в разговоре с путиным поддержал усилия США и россии по продвижению политического урегулирования кризиса в Украине. Пекин настаивает на мирных переговорах и дипломатическом разрешении конфликта.

Китай рад, что США и россия поддерживают контакты для урегулирования войны в Украине – Си Цзиньпин

Китай рад видеть, что Соединенные Штаты и россия поддерживают контакты и улучшают связи для продвижения политического урегулирования кризиса в Украине. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин в телефонном разговоре с российским диктатором владимиром путиным, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пекин будет придерживаться своей позиции относительно необходимости мирных переговоров и дипломатического решения конфликта, цитирует китайский государственный вещатель CCTV слова Си путину. По данным CCTV, звонок состоялся по просьбе российского диктатора.

Разговор состоялся после того, как кремль заявил в четверг, что путин встретится с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни в поисках прекращения войны, которая длится уже четвертый год.

Трамп занял более примирительный подход к россии после возвращения в Белый дом в январе, но выразил растущее разочарование путиным из-за отсутствия прогресса в направлении мира и угрожал ввести высокие тарифы на страны, включая Китай, которые покупают российскую нефть.

В среду Трамп заявил, что может объявить о дальнейших пошлинах для Китая, аналогичных 25% пошлинам, которые он уже ввел против Индии за покупку российской нефти.

Трамп заявил, что встретится с Си, если торговое соглашение будет заключено05.08.25, 16:46 • 2814 просмотров

Представитель Министерства иностранных дел Китая, в ответ на эти замечания Трампа, заявил в пятницу, что торговое и энергетическое сотрудничество Китая с россией является "справедливым и законным".

Мы будем продолжать принимать разумные меры для обеспечения энергетической безопасности, исходя из наших собственных национальных интересов 

— говорится в заявлении представителя Го Цзякуня, опубликованном Министерством иностранных дел Китая.

Разговор между Си и путиным был их вторым менее чем за два месяца. Две страны еще больше укрепили свое экономическое, торговое и безопасное сотрудничество после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, которое привело к резкому ухудшению отношений москвы с Западом.

Ожидается, что путин посетит Китай в сентябре для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Дополнение

Китай сознательно затягивает войну в Украине, укрепляя военное и экономическое сотрудничество с россией. В Пекине считают конфликт выгодным для ослабления США. Такая позиция сводит на нет мирные инициативы Запада.

Павел Зинченко

