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Трамп заявил, что встретится с Си, если торговое соглашение будет заключено

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Дональд Трамп заявил о близости США к торговому соглашению с Китаем. Он встретится с Си Цзиньпином до конца года, если соглашение будет достигнуто.

Трамп заявил, что встретится с Си, если торговое соглашение будет заключено

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США близки к заключению торгового соглашения с Китаем, и что он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином до конца года, если соглашение будет достигнуто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Он попросил о встрече, и я, скорее всего, проведу встречу до конца года, если мы заключим соглашение. Если мы не заключим соглашения, я не собираюсь проводить встречу 

- сказал Трамп в интервью CNBC.

Он добавил, что "мы очень близки к соглашению, мы очень хорошо ладим с Китаем".

Контекст

Китай должен достичь тарифного соглашения с администрацией Трампа до 12 августа.

Переговорщики с обеих сторон встретились в Стокгольме в конце июля.

В мае США сняли дополнительные тарифы, введенные против Китая в этом году, со 145% до 30%, а Китай сократил их со 125% до 10%.

Дополнение

Министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что предупредил китайских чиновников, что дальнейшие закупки российской нефти, находящейся под санкциями, приведут к высоким пошлинам из-за законопроекта в Конгрессе, однако ему было заявлено, что Пекин будет защищать свой энергетический суверенитет.

«Принуждение и давление ничего не дадут»: Китай отклонил требование США прекратить покупать нефть у РФ и Ирана04.08.25, 07:04 • 4184 просмотра

Анна Мурашко

ЭкономикаНовости Мира
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Reuters
Дональд Трамп
Стокгольм
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты