Трамп заявил, что встретится с Си, если торговое соглашение будет заключено
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о близости США к торговому соглашению с Китаем. Он встретится с Си Цзиньпином до конца года, если соглашение будет достигнуто.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США близки к заключению торгового соглашения с Китаем, и что он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином до конца года, если соглашение будет достигнуто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Он попросил о встрече, и я, скорее всего, проведу встречу до конца года, если мы заключим соглашение. Если мы не заключим соглашения, я не собираюсь проводить встречу
Он добавил, что "мы очень близки к соглашению, мы очень хорошо ладим с Китаем".
Контекст
Китай должен достичь тарифного соглашения с администрацией Трампа до 12 августа.
Переговорщики с обеих сторон встретились в Стокгольме в конце июля.
В мае США сняли дополнительные тарифы, введенные против Китая в этом году, со 145% до 30%, а Китай сократил их со 125% до 10%.
Дополнение
Министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что предупредил китайских чиновников, что дальнейшие закупки российской нефти, находящейся под санкциями, приведут к высоким пошлинам из-за законопроекта в Конгрессе, однако ему было заявлено, что Пекин будет защищать свой энергетический суверенитет.
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