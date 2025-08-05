Трамп заявил, что встретится с Си, если торговое соглашение будет заключено

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США близки к заключению торгового соглашения с Китаем, и что он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином до конца года, если соглашение будет достигнуто. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Он попросил о встрече, и я, скорее всего, проведу встречу до конца года, если мы заключим соглашение. Если мы не заключим соглашения, я не собираюсь проводить встречу - сказал Трамп в интервью CNBC.

Он добавил, что "мы очень близки к соглашению, мы очень хорошо ладим с Китаем".

Контекст

Китай должен достичь тарифного соглашения с администрацией Трампа до 12 августа.

Переговорщики с обеих сторон встретились в Стокгольме в конце июля.

В мае США сняли дополнительные тарифы, введенные против Китая в этом году, со 145% до 30%, а Китай сократил их со 125% до 10%.

Дополнение

Министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что предупредил китайских чиновников, что дальнейшие закупки российской нефти, находящейся под санкциями, приведут к высоким пошлинам из-за законопроекта в Конгрессе, однако ему было заявлено, что Пекин будет защищать свой энергетический суверенитет.

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