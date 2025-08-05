Трамп заявив, що зустрінеться з Сі, якщо торговельна угода буде укладена
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про близькість США до торговельної угоди з Китаєм. Він зустрінеться з Сі Цзіньпіном до кінця року, якщо угоди буде досягнуто.
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США близькі до укладення торговельної угоди з Китаєм, і що він зустрінеться зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном до кінця року, якщо угода буде досягнута. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Він попросив про зустріч і я, найімовірніше, проведу зустріч до кінця року, якщо ми укладемо угоду. Якщо ми не укладемо угоди, я не збираюся проводити зустріч
Він додав, що "ми дуже близькі до угоди, ми дуже добре ладнаємо з Китаєм".
Контекст
Китай має досягти тарифної угоди з адміністрацією Трампа до 12 серпня.
Переговорники з обох сторін зустрілися в Стокгольмі наприкінці липня.
У травні США зняли додаткові тарифи, запроваджені проти Китаю цього року, з 145% до 30%, а Китай скоротив їх з 125% до 10%.
Доповнення
Міністр фінансів США Скотт Бессент у вівторок заявив, що попередив китайських чиновників, що подальші закупівлі російської нафти, що перебуває під санкціями, призведуть до високих мит через законопроєкт у Конгресі, однак йому було заявлено, що Пекін буде захищати свій енергетичний суверенітет.
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