Трамп заявив, що зустрінеться з Сі, якщо торговельна угода буде укладена

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США близькі до укладення торговельної угоди з Китаєм, і що він зустрінеться зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном до кінця року, якщо угода буде досягнута. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Він попросив про зустріч і я, найімовірніше, проведу зустріч до кінця року, якщо ми укладемо угоду. Якщо ми не укладемо угоди, я не збираюся проводити зустріч - сказав Трамп інтерв'ю CNBC.

Він додав, що "ми дуже близькі до угоди, ми дуже добре ладнаємо з Китаєм".

Контекст

Китай має досягти тарифної угоди з адміністрацією Трампа до 12 серпня.

Переговорники з обох сторін зустрілися в Стокгольмі наприкінці липня.

У травні США зняли додаткові тарифи, запроваджені проти Китаю цього року, з 145% до 30%, а Китай скоротив їх з 125% до 10%.

Доповнення

Міністр фінансів США Скотт Бессент у вівторок заявив, що попередив китайських чиновників, що подальші закупівлі російської нафти, що перебуває під санкціями, призведуть до високих мит через законопроєкт у Конгресі, однак йому було заявлено, що Пекін буде захищати свій енергетичний суверенітет.

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