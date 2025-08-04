"Примус і тиск нічого не дадуть": Китай відхилив вимогу США припинити купувати нафту в рф та Ірану

$41.710.00
47.750.00
ukenru
3 серпня, 10:28 • 18782 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 155728 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 235775 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 121352 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 181334 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 381562 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 325518 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 135878 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 115036 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 209007 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.8м/с
70%
750мм
Популярнi новини
Від початку цієї доби на фронті – 153 бойових зіткнення: найгарячіше на Покровському та Лиманському напрямках3 серпня, 19:35 • 6620 перегляди
Радник Президента США звинуватив Індію у фінансуванні війни росії проти України через закупівлю російської нафти3 серпня, 20:15 • 26640 перегляди
російські війська зменшили інтенсивність штурмів та змінили тактику на фронті - DeepStatePhoto3 серпня, 21:08 • 11561 перегляди
83 загиблих та п'ятеро зниклих безвісти в горах Італії за місяць: масовий туризм став смертельною пасткою00:27 • 4604 перегляди
Російський БпЛА атакував молоду жінку в Херсоні00:39 • 12167 перегляди
Публікації
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 117253 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 155710 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 381554 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 204049 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 325509 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 235831 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 93290 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 129961 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 142956 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 215602 перегляди
Актуальне
Шахед-136
M1 Abrams
AH-64 Apache
MIM-104 Patriot
Ель Паїс

"Примус і тиск нічого не дадуть": Китай відхилив вимогу США припинити купувати нафту в рф та Ірану

Київ • УНН

 • 1432 перегляди

Китай заявив, що не змінить свою енергетичну політику під зовнішнім тиском, відреагувавши на заклики США припинити закупівлю нафти в Росії та Ірані. Міністерство закордонних справ Китаю підкреслило, що забезпечуватиме енергопостачання відповідно до національних інтересів.

"Примус і тиск нічого не дадуть": Китай відхилив вимогу США припинити купувати нафту в рф та Ірану

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не змінюватиме свою енергетичну політику під зовнішнім тиском, відреагувавши на заклики Сполучених Штатів Америки припинити закупівлю нафти в росії та Ірані. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press.  

Деталі

"Китай завжди забезпечуватиме своє енергопостачання у спосіб, що відповідає нашим національним інтересам, - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Китаю. - Примус і тиск нічого не дадуть. Китай буде рішуче захищати свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку".

Міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи переговори, зазначив, що китайська сторона "дуже серйозно ставиться до свого суверенітету" у питаннях закупівлі російської нафти. 

Ми не хочемо заважати їхньому суверенітету, тому вони хотіли б платити 100% мито

- заявив Бессент.

Він назвав китайців "жорсткими" учасниками переговорів, але запевнив, що опір Китаю не завадив переговорам. 

Я вірю, що ми маємо всі передумови для укладення угоди

- сказав він.

Однак Габріель Вілдау, керівний директор консалтингової компанії Teneo, висловив сумнів щодо можливості реалізації погрози Дональда Трампа ввести 100-відсоткове мито.

Реалізація цих погроз зірве всі останні досягнення і, ймовірно, знищить будь-які шанси для Трампа і китайського президента Сі Цзіньпіна оголосити про укладення торговельної угоди, якщо вони зустрінуться восени

- наголосив Вілдау.

США прагнуть обмежити продаж нафти Росією та Іраном, оскільки це є основним джерелом доходів для обох країн. Вашингтон мотивує це бажанням зменшити фінансування їхніх збройних сил, оскільки Москва продовжує війну проти України, а Тегеран фінансує бойові угруповання по всьому Близькому Сходу.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введенняз 1 серпня 2025 року 25-відсоткових мит на товари з Індії, звинувативши країну в купівлі російської зброї та енергоносіїв. Це рішення також включає додатковий штраф.  

Пізніше інформагенція Reuters повідомила, що державні нафтопереробні підприємства Індії призупинили закупівлю російської нафти протягом останнього тижня через скорочення знижок у липні, а також після застереження президента США Дональда Трампа щодо купівлі сировини з рф. 

У неділю, 3 серпня стало відомо, що Індія не зобов'язала нафтопереробні заводи припиняти закупівлю російської нафти, попри критику Дональда Трампа. Закупівля сирої нафти залишається комерційним рішенням заводів.

росія та Китай проводять спільні навчання у Японському морі04.08.25, 00:20 • 1976 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Ассошіейтед Прес
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Індія
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран