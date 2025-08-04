"Примус і тиск нічого не дадуть": Китай відхилив вимогу США припинити купувати нафту в рф та Ірану

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що не змінюватиме свою енергетичну політику під зовнішнім тиском, відреагувавши на заклики Сполучених Штатів Америки припинити закупівлю нафти в росії та Ірані. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press.

Деталі

"Китай завжди забезпечуватиме своє енергопостачання у спосіб, що відповідає нашим національним інтересам, - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Китаю. - Примус і тиск нічого не дадуть. Китай буде рішуче захищати свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку".

Міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи переговори, зазначив, що китайська сторона "дуже серйозно ставиться до свого суверенітету" у питаннях закупівлі російської нафти.

Ми не хочемо заважати їхньому суверенітету, тому вони хотіли б платити 100% мито - заявив Бессент.

Він назвав китайців "жорсткими" учасниками переговорів, але запевнив, що опір Китаю не завадив переговорам.

Я вірю, що ми маємо всі передумови для укладення угоди - сказав він.

Однак Габріель Вілдау, керівний директор консалтингової компанії Teneo, висловив сумнів щодо можливості реалізації погрози Дональда Трампа ввести 100-відсоткове мито.

Реалізація цих погроз зірве всі останні досягнення і, ймовірно, знищить будь-які шанси для Трампа і китайського президента Сі Цзіньпіна оголосити про укладення торговельної угоди, якщо вони зустрінуться восени - наголосив Вілдау.

США прагнуть обмежити продаж нафти Росією та Іраном, оскільки це є основним джерелом доходів для обох країн. Вашингтон мотивує це бажанням зменшити фінансування їхніх збройних сил, оскільки Москва продовжує війну проти України, а Тегеран фінансує бойові угруповання по всьому Близькому Сходу.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введенняз 1 серпня 2025 року 25-відсоткових мит на товари з Індії, звинувативши країну в купівлі російської зброї та енергоносіїв. Це рішення також включає додатковий штраф.

Пізніше інформагенція Reuters повідомила, що державні нафтопереробні підприємства Індії призупинили закупівлю російської нафти протягом останнього тижня через скорочення знижок у липні, а також після застереження президента США Дональда Трампа щодо купівлі сировини з рф.

У неділю, 3 серпня стало відомо, що Індія не зобов'язала нафтопереробні заводи припиняти закупівлю російської нафти, попри критику Дональда Трампа. Закупівля сирої нафти залишається комерційним рішенням заводів.

росія та Китай проводять спільні навчання у Японському морі