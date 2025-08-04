«Принуждение и давление ничего не дадут»: Китай отклонил требование США прекратить покупать нефть у РФ и Ирана

Министерство иностранных дел Китая заявило, что не будет менять свою энергетическую политику под внешним давлением, отреагировав на призывы Соединенных Штатов Америки прекратить закупку нефти у России и Ирана. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

"Китай всегда будет обеспечивать свое энергоснабжение способом, соответствующим нашим национальным интересам, - говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая. - Принуждение и давление ничего не дадут. Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития".

Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя переговоры, отметил, что китайская сторона "очень серьезно относится к своему суверенитету" в вопросах закупки российской нефти.

Мы не хотим мешать их суверенитету, поэтому они хотели бы платить 100% пошлину - заявил Бессент.

Он назвал китайцев "жесткими" участниками переговоров, но заверил, что сопротивление Китая не помешало переговорам.

Я верю, что у нас есть все предпосылки для заключения сделки - сказал он.

Однако Габриэль Вильдау, управляющий директор консалтинговой компании Teneo, выразил сомнение относительно возможности реализации угрозы Дональда Трампа ввести 100-процентную пошлину.

Реализация этих угроз сорвет все последние достижения и, вероятно, уничтожит любые шансы для Трампа и китайского президента Си Цзиньпина объявить о заключении торгового соглашения, если они встретятся осенью - подчеркнул Вильдау.

США стремятся ограничить продажу нефти Россией и Ираном, поскольку это является основным источником доходов для обеих стран. Вашингтон мотивирует это желанием уменьшить финансирование их вооруженных сил, поскольку Москва продолжает войну против Украины, а Тегеран финансирует боевые группировки по всему Ближнему Востоку.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 2025 года 25-процентных пошлин на товары из Индии, обвинив страну в покупке российского оружия и энергоносителей. Это решение также включает дополнительный штраф.

Позже информационное агентство Reuters сообщило, что государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии приостановили закупку российской нефти в течение последней недели из-за сокращения скидок в июле, а также после предостережения президента США Дональда Трампа относительно покупки сырья из РФ.

В воскресенье, 3 августа стало известно, что Индия не обязала нефтеперерабатывающие заводы прекращать закупку российской нефти, несмотря на критику Дональда Трампа. Закупка сырой нефти остается коммерческим решением заводов.

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