Внезапные наводнения на западе Китая: 10 погибших, 33 пропавших без вести
Киев • УНН
На северо-западе Китая из-за внезапных наводнений погибли по меньшей мере 10 человек, 33 считаются пропавшими без вести. Сильные дожди с четверга вызвали наводнения и оползни, оставив более 4000 человек без связи.
В результате внезапных наводнений на северо-западе Китая погибли по меньшей мере десять человек. Еще 33 человека считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило в пятницу китайское государственное телевидение и AP, передает УНН.
Детали
По меньшей мере 10 человек погибли и 33 пропали без вести в результате внезапных наводнений в уезде Юйчжун в северо-западной китайской провинции Ганьсу, сообщили в пятницу китайские государственные СМИ.
С 7 августа непрерывные проливные дожди вызывают внезапные паводки
Объявлено, что десять человек погибли и 33 пропали без вести.
Сильные дожди, начавшиеся с четверга, вызвали внезапные наводнения и по меньшей мере один оползень в горных районах вблизи города Ланьчжоу.
Ливень привел к отключению электроэнергии и телекоммуникаций в горном районе Синлун.
Более 4000 человек в четырех деревнях остались без вести.
Лидер Китая Си Цзиньпин приказал "приложить все усилия" для спасения пропавших без вести, сообщила CCTV.
Напомним
В северном Китае, включая Пекин, с 23 по 28 июля выпало 543,4 мм осадков, что почти равно годовой норме, вызвав наводнения и оползни. В результате непогоды погибли по меньшей мере 38 человек, более 80 000 были эвакуированы, а инфраструктура получила значительные повреждения.
В Китае на юго-западную провинцию Гуйчжоу снова обрушились ливни - во второй раз за неделю. В результате этого был наполовину затоплен уже ранее пострадавший от наводнения город Жунцзян, жители которого были эвакуированы на возвышенности
Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что страна находится на "критической" стадии летнего сезона наводнений.
Си Цзиньпин в разговоре с путиным поддержал усилия США и россии по продвижению политического урегулирования кризиса в Украине.