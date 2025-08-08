Внезапные наводнения на западе Китая: 10 погибших, 33 пропавших без вести

$41.460.15
48.280.01
ukenru
15:03 • 5166 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 21959 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:00 • 36424 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 27158 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49 • 57150 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 53382 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 41753 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 34061 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 68357 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 24976 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
42%
754мм
Популярные новости
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте8 августа, 06:38 • 53317 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины8 августа, 07:29 • 56538 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации8 августа, 08:20 • 76666 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto11:15 • 54717 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto14:30 • 17530 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo14:38 • 21939 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto14:30 • 17709 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
13:00 • 36401 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto11:15 • 54943 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 68345 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Крым
Реклама
УНН Lite
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto11:15 • 54988 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 149305 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 164833 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 171396 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 160784 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Forbes
Ми-8
Хранитель

Внезапные наводнения на западе Китая: 10 погибших, 33 пропавших без вести

Киев • УНН

 • 1030 просмотра

На северо-западе Китая из-за внезапных наводнений погибли по меньшей мере 10 человек, 33 считаются пропавшими без вести. Сильные дожди с четверга вызвали наводнения и оползни, оставив более 4000 человек без связи.

Внезапные наводнения на западе Китая: 10 погибших, 33 пропавших без вести

В результате внезапных наводнений на северо-западе Китая погибли по меньшей мере десять человек. Еще 33 человека считаются пропавшими без вести. Об этом сообщило в пятницу китайское государственное телевидение и AP, передает УНН.

Детали

По меньшей мере 10 человек погибли и 33 пропали без вести в результате внезапных наводнений в уезде Юйчжун в северо-западной китайской провинции Ганьсу, сообщили в пятницу китайские государственные СМИ.

С 7 августа непрерывные проливные дожди вызывают внезапные паводки

- сообщила национальная телекомпания CCTV.

Объявлено, что десять человек погибли и 33 пропали без вести.

Сильные дожди, начавшиеся с четверга, вызвали внезапные наводнения и по меньшей мере один оползень в горных районах вблизи города Ланьчжоу.

Ливень привел к отключению электроэнергии и телекоммуникаций в горном районе Синлун.

Более 4000 человек в четырех деревнях остались без вести.

Лидер Китая Си Цзиньпин приказал "приложить все усилия" для спасения пропавших без вести, сообщила CCTV.

Напомним

В северном Китае, включая Пекин, с 23 по 28 июля выпало 543,4 мм осадков, что почти равно годовой норме, вызвав наводнения и оползни. В результате непогоды погибли по меньшей мере 38 человек, более 80 000 были эвакуированы, а инфраструктура получила значительные повреждения.

В Китае на юго-западную провинцию Гуйчжоу снова обрушились ливни - во второй раз за неделю. В результате этого был наполовину затоплен уже ранее пострадавший от наводнения город Жунцзян, жители которого были эвакуированы на возвышенности

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что страна находится на "критической" стадии летнего сезона наводнений

Си Цзиньпин в разговоре с путиным поддержал усилия США и россии по продвижению политического урегулирования кризиса в Украине.

Игорь Тележников

Новости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Пекин
Си Цзиньпин
Китай