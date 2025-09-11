По меньшей мере 14 человек погибли в результате наводнений на Бали

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11:02 • 1316 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 5342 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 9268 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 15670 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 35543 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 43708 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 95609 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 50472 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 47827 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 43705 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.1м/с
32%
755мм
Популярные новости
Всем педагогам ежегодно будут выплачивать вознаграждение за добросовестный труд - Свириденко11 сентября, 01:44 • 20205 просмотра
Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны11 сентября, 02:43 • 7002 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля11 сентября, 03:46 • 20108 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto06:42 • 13722 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН07:22 • 14013 просмотра
публикации
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 2480 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 35543 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 95609 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 86262 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 65436 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Денис Шмыгаль
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Польша
Беларусь
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 2480 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 6692 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 26198 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 90728 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 81938 просмотра
Актуальное
Нефть
СВИФТ
DJI Mavic
Сокол 9
SpaceX Starship

По меньшей мере 14 человек погибли в результате наводнений на Бали

Киев • УНН

 • 548 просмотра

На индонезийском острове Бали 14 человек погибли в результате сильнейших за 10 лет наводнений. Провинциальное правительство объявило чрезвычайное положение на неделю, спасатели ищут пропавших без вести.

По меньшей мере 14 человек погибли в результате наводнений на Бали

По меньшей мере 14 человек погибли на индонезийском острове Бали в результате сильнейших за последние 10 лет наводнений. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Ливневые дожди вызвали сильные наводнения по всему острову, заставив реки выйти из берегов. Дожди уже прекратились, и уровень воды снижается, но спасатели все еще ищут выживших. Два человека пропали без вести в Денпасаре, где произошли восемь из общего числа смертей.

Со вторника сотни жителей были эвакуированы, поскольку их дома оказались под водой. Основные дороги были перекрыты из-за оползней, по меньшей мере два моста повреждены.

Люди здесь были шокированы. Наводнение было очень сильным. Я думала, что на Бали достаточная дренажная система

рассказала жительница Бали.

Провинциальное правительство объявило чрезвычайное положение сроком на одну неделю.

Президент Прабово Субианто выразил глубокие соболезнования по поводу наводнения в своем заявлении в среду. Президент поручил всем соответствующим учреждениям действовать "быстро" и подчеркнул необходимость "целевой помощи", сообщил его кабинет-секретарь.

Ньоман Сидакарья, глава поисково-спасательного агентства Бали, сообщил местному агентству Antara, что спасательным командам "трудно добраться до подтопленных районов".

"Наводнение повсюду, даже грузовики едва могут проехать", — сказал он.

Внезапные наводнения на западе Китая: 10 погибших, 33 пропавших без вести08.08.25, 17:57 • 3538 просмотров

По словам властей, два человека погибли от поражения электрическим током и были смыты течением на юго-западе Бали в округе Джембрана.

Еще восемь жертв были найдены мертвыми в Денпасаре, столице Бали, трое — в округе Гианьяр. В округе Бадунг погиб один человек.

По меньшей мере 85 человек были эвакуированы во временные убежища в районе Джембрана на юго-западе Бали, в Денпасаре обрушились два дома.

Дополнение

Бали — не единственный остров в Индонезии, пострадавший от внезапных наводнений и сильных дождей.

По меньшей мере три человека погибли, двое получили ранения и четверо пропали без вести в соседней провинции Восточная Нуса-Тенггара, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям во вторник.

На климатологической станции на Бали зафиксировали более 385 мм осадков за 24 часа.

Также сильно пострадали популярные туристические районы — отели и предприятия борются с последствиями. Чиновники в некоторых районах говорят, что мусор забил дренажные системы, что усугубило наводнения. Остров давно имеет проблемы с управлением отходами и слабой инфраструктурой.

Бали все еще находится под предупреждением о сильной погоде, хотя с четверга ожидается уменьшение интенсивности дождей.

Оползни и внезапные наводнения не являются редкостью в Индонезийском архипелаге, особенно во время сезона дождей, и, по словам официальных лиц, изменение климата только усугубило ситуацию.

Ливни в Индии вызвали наводнения, оползень на паломническом маршруте унес жизни 30 человек27.08.25, 08:59 • 3314 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Электроэнергия
Индонезия
Бали