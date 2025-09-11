По меньшей мере 14 человек погибли в результате наводнений на Бали

По меньшей мере 14 человек погибли на индонезийском острове Бали в результате сильнейших за последние 10 лет наводнений. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Ливневые дожди вызвали сильные наводнения по всему острову, заставив реки выйти из берегов. Дожди уже прекратились, и уровень воды снижается, но спасатели все еще ищут выживших. Два человека пропали без вести в Денпасаре, где произошли восемь из общего числа смертей.

Со вторника сотни жителей были эвакуированы, поскольку их дома оказались под водой. Основные дороги были перекрыты из-за оползней, по меньшей мере два моста повреждены.

Люди здесь были шокированы. Наводнение было очень сильным. Я думала, что на Бали достаточная дренажная система рассказала жительница Бали.

Провинциальное правительство объявило чрезвычайное положение сроком на одну неделю.

Президент Прабово Субианто выразил глубокие соболезнования по поводу наводнения в своем заявлении в среду. Президент поручил всем соответствующим учреждениям действовать "быстро" и подчеркнул необходимость "целевой помощи", сообщил его кабинет-секретарь.

Ньоман Сидакарья, глава поисково-спасательного агентства Бали, сообщил местному агентству Antara, что спасательным командам "трудно добраться до подтопленных районов".

"Наводнение повсюду, даже грузовики едва могут проехать", — сказал он.

По словам властей, два человека погибли от поражения электрическим током и были смыты течением на юго-западе Бали в округе Джембрана.

Еще восемь жертв были найдены мертвыми в Денпасаре, столице Бали, трое — в округе Гианьяр. В округе Бадунг погиб один человек.

По меньшей мере 85 человек были эвакуированы во временные убежища в районе Джембрана на юго-западе Бали, в Денпасаре обрушились два дома.

Дополнение

Бали — не единственный остров в Индонезии, пострадавший от внезапных наводнений и сильных дождей.

По меньшей мере три человека погибли, двое получили ранения и четверо пропали без вести в соседней провинции Восточная Нуса-Тенггара, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям во вторник.

На климатологической станции на Бали зафиксировали более 385 мм осадков за 24 часа.

Также сильно пострадали популярные туристические районы — отели и предприятия борются с последствиями. Чиновники в некоторых районах говорят, что мусор забил дренажные системы, что усугубило наводнения. Остров давно имеет проблемы с управлением отходами и слабой инфраструктурой.

Бали все еще находится под предупреждением о сильной погоде, хотя с четверга ожидается уменьшение интенсивности дождей.

Оползни и внезапные наводнения не являются редкостью в Индонезийском архипелаге, особенно во время сезона дождей, и, по словам официальных лиц, изменение климата только усугубило ситуацию.

