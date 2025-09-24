В Бангкоке произошло масштабное проседание грунта возле больницы: глубина достигает около 50 метров
Киев • УНН
В столице Таиланда возле центральной больницы образовалась яма площадью 900 кв.м и глубиной 50 метров из-за проседания грунта. Это парализовало движение транспорта и нарушило работу коммунальных служб, а больница временно не принимает пациентов.
В столице Таиланда из-за масштабного проседания грунта возле центральной больницы образовалась яма площадью 900 кв.м. Движение транспорта было парализовано, а работа коммунальных служб - нарушена, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Провал глубиной 50 метров простирался примерно на 900 квадратных метров перед больницей Ваджира, парализовав движение транспорта.
На видео в социальных сетях видно, как дорога медленно проседает, поскольку вода выливается из дренажной трубы, увлекая за собой столбы электропередач. Администрация больницы объявила, что не будет принимать пациентов, пока продолжается инцидент.
"Грязь со строительства подземного поезда просачивалась внутрь. К счастью, погибших и пострадавших нет", – сказал журналистам премьер-министр Анутин Чарнвиракул.
Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт заявил, что прорвало трубу, поэтому также были перерезаны линии водоснабжения и электропередач.
"В больнице нет проблем, но мы обеспокоены полицейским участком: там все еще опасно, и население эвакуировали", – сказал он.
К полудню власти заявили, что предотвратили дальнейшие оползни наземных сооружений и внимательно следят за местом происшествия.
Дополнение
На индонезийском острове Бали 14 человек погибли в результате сильнейших за 10 лет наводнений. Провинциальное правительство объявило чрезвычайное положение на неделю, спасатели ищут пропавших.
Число жертв оползней и наводнений на севере Таиланда, вызванных тайфуном Каджики, возросло до пяти человек, еще 15 получили ранения.