Тайфун Каджікі спричинив п'ять смертей та 15 поранень у Таїланді

Кількість жертв зсувів і повеней на півночі Таїланду, спричинених тайфуном Каджікі, зросла до п’яти осіб, ще 15 отримали поранення. Прогнозується, що сильні дощі триватимуть увесь тиждень, повідомляють місцеві чиновники. Про це повідомляє CNA, пише УНН.

Деталі

Шторм, який спершу вдарив по В’єтнаму в понеділок, а потім пройшов через Лаос та північні регіони Таїланду, спричинив проливні дощі та зсуви. Найбільше постраждали провінції Нан, Чіанг Рай та Мехонгсон: затоплені дороги, зруйновані мости та відрізані від світу громади.

З неділі щонайменше семеро людей зникли безвісти, понад 1800 домогосподарств та 6300 осіб постраждали від стихії, яка поступово послабшала до рівня тропічної депресії.

Рівень води, ймовірно, підвищиться в деяких районах – зазначає агентство з питань стихійних лих у Facebook.

Особливо трагедія торкнулася популярного туристичного міста Чіангмай, де у середу загинули двоє людей унаслідок зсувів. Метеорологічна служба попереджає про безперервні дощі в північних, північно-східних і центральних регіонах протягом наступного тижня.

Експерти наголошують, що зміни клімату роблять екстремальні погодні явища в Таїланді дедалі небезпечнішими та непередбачуваними. Для порівняння, масштабна повінь у 2011 році забрала життя понад 500 людей та пошкодила мільйони будинків по всій країні.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Каджікі повалив дерева і затопив будинки у В'єтнамі. Влада евакуювала 30 000 осіб, закрила аеропорти та скасувала рейси.

Згодом стало відомо, що тайфун Каджікі у В'єтнамі забрав життя трьох людей, ще десять отримали поранення. Пошкоджено будинки, затоплено рисові поля, а вулиці Ханоя перетворилися на річки.